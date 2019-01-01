又一英格兰小将去德甲 阿森纳天才将赴莱比锡

阿森纳的史密斯·罗将租借加盟德甲莱比锡RB。

阿森纳小将埃米尔·史密斯·罗将成为最新一位转会德国的英格兰新星。

史密斯·罗将以租借的形式加盟德甲莱比锡RB队，直到本赛季结束。本赛季他曾在欧联杯中有过四次出场。

这名18岁的攻击型中场在阿森纳得到了很高的评价，主教练埃梅里祝福这名年轻球员能够在莱比锡获得一线队的经验。

在德国的其他年轻的英格兰天才包括多特蒙德的桑乔和霍芬海姆的尼尔森，后者也从阿森纳租借而来。

切尔西的奥多伊也毫不掩饰自己想转会拜仁慕尼黑的愿望，尽管蓝军拒绝出售他。

莱比锡目前在德甲排名第四，被广泛认为是年轻球员成长的良好环境。

埃弗顿的阿德莫拉·卢克曼在莱比锡度过了一段美好的时光，很多人都期待史密斯·罗能够复制桑乔在多特蒙德的表现。

这位18岁的球员离开曼城来到了多特蒙德，他在黄黑军团中表现出色，在国内和欧冠中都有稳定的首发机会。

阿森纳引进巴萨中场丹尼斯·苏亚雷斯的决定似乎为史密斯·罗这个月的暂时离开打开了大门，因为他在联赛杯和足总杯的出场机会都很有限。

这位阿森纳青训新星在本赛季上半段表现抢眼，六次出场进了三球。

但自从去年11月臀部受伤以来，他一直没有出场，球队希望他在余下的赛季中有一个新的开始，为他下一个阶段的发展作铺垫。