又一纪录 凯恩10球逼平北伦敦德比最高进球数

由于上半场的点球，这名前锋的在北伦敦中的进球与阿德巴约和博比·史密斯持平。

哈里·凯恩在北伦敦德比中打进了他的第10粒进球，追平了北伦敦德比中最多进球纪录。

这位英格兰国脚的队友孙兴慜在上半场后半段被枪手中场扎卡在禁区内犯规放倒，当时热刺已经1-0领先。

凯恩主罚点球并信心十足地将球打进，让酋长球场的枪手球迷们非常失望。

进球以后，凯恩让自己与阿德巴约和博比-史密斯平起平坐。

已故的史密斯在1955年至1964年间为热刺效力，在271场比赛中攻入176球。

阿德巴约是为数不多的在北伦敦德比比赛中为两支球队都取得过进球的球员之一，他为阿森纳进了8球，为热刺进了2球。

凯恩保持着两支球队在英超联赛上的进球纪录，因为他的10个进球都来自英超顶级联赛。阿德巴约的10个进球中的有两个是在杯赛交手时取得的。

这位英格兰前锋在对阵阿森纳的比赛中取得了巨大的成功，他在过去四场对阵枪手的英超联赛中都有进球。

凯恩的点球帮助热刺2-0领先，而埃里克森的首开纪录也是他在英超联赛中的第50粒进球，但是拉卡泽特在上半场伤停补时帮助枪手扳回一球。随后奥巴梅扬在下半场为阿森纳扳平比分。

这位热刺前锋几乎在下半场打破了自己的记录，但他击中了门柱内侧。

也许看到凯恩在北伦敦德比中有这样的机会并不令人惊讶，因为多年来，北伦敦德比已经出现了很多点球进球。

事实上，凯恩的点球是北伦敦德比上的第19粒点球。没有任何其他的对垒里的点球比这更多。

在最近的德比中，两家俱乐部都希望从上周的失利中恢复过来。

阿森纳在安菲尔德以1-3输给利物浦的比赛后结束了他们在英超的完美开赛纪录。

热刺在令人鼓舞地战平曼城后震惊地 以0-1负于纽卡斯尔，并在前三场英超联赛中只拿到4分。