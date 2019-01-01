又一涉嫌试图抢劫阿森纳两位球员的男子认罪

现在有两个人承认了对枪手二位球员的犯罪行为。

第二名男子承认试图抢劫阿森纳球星厄齐尔和科拉希纳茨。

据哈罗刑事法庭审理，现年26岁的乔丹·诺瑟弗承认于7月25日在伦敦西北部汉普斯特德的普拉茨巷试图偷走这对英超双星手表的罪行。

这名男子承认在10月30日与30岁的阿什利·史密斯一起抢劫未遂和持有B类毒品(大麻)中的罪行。

厄齐尔和科拉希纳茨在事件中遇到两名手持刀具的罪犯，闭路电视摄像机拍下了这一幕。

在视频中，他们一起击退了袭击者，最终两人离开现场，并前往当地一家餐馆寻求帮助。

伦敦警方透露，“威尼斯行动”的警长领导了此次行动，警方在逮捕嫌犯方面取得了突破性进展。此前，一名群众联系当局，举报一辆可疑的无车牌摩托车停在伯翰伍德的一个死胡同里。

警方调查了那辆摩托车，发现是参与抢劫的那辆。

监控录像显示，犯罪嫌疑人光顾了当地的一家酒吧，诺瑟佛在酒吧后面的草地上发现了一套衣服和摩托车头盔，他换了之前的衣服和头盔。

史密斯于9月4日被捕，并于次日受到指控，诺瑟弗于9月17日受到指控。

威尼斯行动的总督察吉姆·科比特说:“诺瑟弗和史密斯在附近的街道上四处寻找抢劫对象，然后试图实施无耻的抢劫。”

诺瑟佛抢劫时毫不犹豫地拔出了武器，但在受到挑战时他没有讨价还价，两人空手而归。受害者和目击者虽然没有受伤，但都被这件事震惊了。

“在一名公众开始怀疑并报警后，我们确认了这两名嫌疑人，这起案件表明了社区信息的重要性。”

“我想感谢每一个提供这一罪行信息的人。

“这类案件很难调查，因为罪犯戴着头盔和围巾来掩盖身份。”

“重要的是，任何目睹抢劫或看到可疑情况的人都要联系警方，讲出所知道的情况。这些信息可能至关重要。”