又一次在联赛杯决赛中失利 凯帕接下来的切尔西生涯怎么办？

让凯帕在对阵利物浦的联赛杯决赛点球大战中替补出场，是切尔西造就做好的计划。

然而，他没有在比赛中首发，爱德华-门迪在决赛中才是首发门将，这一定让人难以接受，凯帕在之前的每一轮联赛杯比赛中都是主力。

不仅如此，凯帕在联赛杯中表现出色——为切尔西赢得了两场点球大战，并三次零封对手。

那么，他在今天凌晨射失点球，则是一个痛苦的时刻，但图赫尔不使用他的决定也表明，这名球员在斯坦福桥的生涯可能已经到头了。

图赫尔可以正确地辩称，门迪在120分钟内的表现非常出色，将利物浦的进攻都挡在了门外。他还可以指出，他的两个门将都事先被告知了他们的角色，凯帕被选中负责踢点球大战。

图赫尔更换门将的决定在某些方面受到了批评，但这是通过俱乐部的专家进行数据分析的结果。

切尔西的分析师们在训练中和训练后观察每一个点球，并计算出凯帕是球队中最擅长扑救点球的。

他也证明了他们是对的，连续赢得了过去的三次点球大战，包括本赛季初在欧洲超级杯上的点球大战。

最终，无论是凯帕还是凯莱赫（他是利物浦的二号门将，但在杯赛决赛中首发），都没能在温布利的21个点球中扑出任何一个。

在点球大战中，凯帕将他的点球射上了看台。

"这是苛刻的，我们为他感到难过，但没有责备，"图赫尔在赛后告诉够力足球。

"我们像上次一样做出了决定，因为凯帕每天都在和球员们一起训练点球，他们知道他有多优秀。”

"他在训练场上做这件事的时间比门迪多得多，每个人都知道他有多出色，面对他射门有多难，这对我们今天的射门起到了很大的作用。”

"不幸的是，他没能做出扑救——利物浦的点球罚得很好——凯帕是唯一一个罚丢点球的人，这对他来说有点苛刻，但我们没有责备他。”

"如果你想责备某人，那就责备我，是我做出了决定。"

切尔西的分析师门肯定没有把凯帕自己的主罚点球能力考虑进去，这导致了这位门将的另一个痛苦时刻，早在2019年，他就曾在其上一次决赛登场中拒绝被替换换下，成为当时的头条新闻。

自那以后，门迪以2200万英镑的价格从雷恩来到切尔西，并且可以说已经成为了世界上最好的门将。

尽管在世俱杯决赛中首发出场，但凯帕几乎没有希望在短期内扭转局面，成为蓝军的一号门将。

俱乐部相信今年夏天会有很多俱乐部对签下凯帕感兴趣，在前几个赛季将他放入市场后，俱乐部最终甚至没有能将他租出去。

也就是说，要想全额收回从引进凯帕的7200万英镑成本，是不可能的。

错过关键的点球对凯帕来说是一个残酷的时刻，他在前任主教练兰帕德的带领下，成功地扭转了备受关注的状态下滑的问题。

尽管如此，他现在已经重新发现了自己的能力，同时在长期离开球队后也增加了自己的比赛时间。

他已经做了他能做的一切，重新获得了人们的尊重，并且在幕后成为了球队中备受喜爱的一员。

不过，他在切尔西的生涯可能会因为两场联赛杯决赛的失利而被人们记住。