去年队史最佳赛季 被解雇的格拉西亚深感意外

由于本赛季前四场比赛无一获胜，球队在英超联赛中垫底，格拉西亚被大黄蜂队解雇了。

被解雇的沃特福德主教练格拉西亚表示，他对周六被突然解雇一事感到“惊讶”，但随后感谢了俱乐部的支持者。

格拉西亚被黄蜂队老板吉诺·波佐解雇，球队在英超联赛中垫底，本赛季前四场比赛无一获胜。

上赛季他带领球队取得了在顶级联赛35年来最好的成绩，并带领沃特福德打进足总杯决赛，但球队自4月份以来就没有取得过胜利，本赛季到目前为止只拿到了一分。

俱乐部在周六宣布，前主教练奎克·桑切斯·弗洛雷斯将接替格拉西亚的位置。他在2016年只执教了一个赛季就被解雇了。

格拉西亚在一份声明中说：“在仅仅四场比赛就意外宣布终止合同之后，在沃特福德完成了历史上最好的赛季后，我想表达我的惊讶。”

“我尊重这一决定，我想向大家保证，我与博佐和吉拉尔迪的良好关系不会改变，尽管我突然离开了俱乐部。”

“我很感谢这家俱乐部让我在英超管理这家伟大的俱乐部，这是一段不可思议的经历，我很荣幸能在，包括足总杯决赛这样的特殊时刻在内，享受这段经历。”

“我要感谢每一个为俱乐部工作的人，他们让我的每一天都过得很轻松。”

“我对俱乐部的感激和爱将是永恒的。最后，我要感谢球迷们对我的支持，从第一天开始，直到我的最后一天。

“我最好的祝福献给球迷和球员们。”

去年11月完成与西班牙人的四年半的新合同的续约后，沃特福德决定解雇他。

在过去的10场英超联赛中，他们只取得了一场胜利，而在过去的38场比赛中，他们只拿到了39分。