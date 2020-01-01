去巴黎还是回巴萨？奥纳纳今夏或离开阿贾克斯

这名喀麦隆门将的表现已经引起了一些欧洲大俱乐部的强烈兴趣。

阿贾克斯门将安德烈·奥纳纳并没有排除回到巴塞罗那的可能性，有报道称巴黎圣日耳曼也对他很感兴趣。

根据《队报》的报道，巴黎圣日耳曼正在密切关注这名24岁的喀麦隆国脚，不过这笔交易可能会受到从塞维利亚租借而来的替补门将塞尔吉奥·里科以及租借至皇马的阿方斯·阿雷奥拉的影响，这两人的未来可能会让奥纳纳的交易变得更加复杂。

切尔西也与奥纳纳的转会联系在一起，他们的主力门将凯帕的未来也成为了猜测的话题。

其他球队

“很难说未来会在哪里，巴塞罗那方面，我仍和教练们保持着良好的关系。”奥纳纳告诉《Canal+ Afrique》。

“就像我之前说的，巴萨是我的家。如果我必须回去，我会回去的。但今天我们离这笔交易的达成还很遥远。我是阿贾克斯的门将，我们将在赛季末再看看会发生什么。”

“我只关心比赛，关心球场上发生的一切。其余的是我经纪人的差事。”

2010年，奥纳纳在巴塞罗那青年队开始了自己的职业生涯，2014年，他转会加盟了阿贾克斯。自2016-17赛季以来，他一直是阿贾克斯的主力门将，在所有比赛中总共出场178次，其中有74场零封。

他是阿贾克斯在2018-19赛季打入欧冠半决赛的关键人物。

与此同时，巴塞罗那正在与他们目前的第一门将特尔施特根谈判一份新合同。

接近这家加泰罗尼亚俱乐部的消息人士上月向够力足球透露，特尔施特根希望年薪达到1500万欧元。这个工资包将使他成为诺坎普收入最高的球员之一，仅次于梅西。

这位27岁的球员相信，在效力俱乐部6年之后，他应该得到和苏亚雷斯、库蒂尼奥和前中场大将伊涅斯塔一样的待遇。巴萨并没有质疑他的价值，但是考虑到欧足联财政公平竞争的规定，红蓝军团可能并没有足够的财力去满足德国国脚的要求。