原子蚂蚁告别北美 乔文科加盟阿尔希拉尔

多伦多FC确认乔文科已经转会到沙特阿拉伯的阿尔希拉尔。

本周三，美国职业足球大联盟俱乐部多伦多FC确认塞巴斯蒂安·乔文科已经加盟沙特阿拉伯的阿尔希拉尔。

32岁的乔文科2015年从尤文图斯加盟多伦多FC，在142场比赛中攻入83球，并送出64次助攻，成为俱乐部的当家球星。

意大利人带领球队在2017年赢得了球迷盾杯和MLS总冠军，而他在2015年被评为美国职业足球大联盟MVP。

乔文科在一份声明中说:“在多伦多FC的四年里，我要感谢球迷和我的队友们。”

“我还要感谢俱乐部在我进入职业生涯的下一个阶段给予我的帮助。”

多伦多FC主席比尔·曼宁向乔文科致敬，称他是俱乐部有史以来最杰出的球员。

“这对我们的俱乐部来说是一笔非常感人的交易。我们要感谢塞巴（乔文科）在俱乐部期间为多伦多FC所做的一切。”

“在这四年里，他给了我们的球迷很多激动人心的时刻，尤其是在我们2017年的冠军赛季。”

“他离开多伦多时是俱乐部历史上最杰出的球员。我们希望塞巴和他的家人在他开始新的篇章时一切都好。”

阿尔希拉尔目前在沙特联赛排名榜首，领先第二名3分。

他们被分在亚冠的C组，将与阿尔杜海尔，阿尔艾因和德黑兰独立同组。