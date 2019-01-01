厌恶意大利种族主义 库利巴利打定主意离开那不勒斯

那不勒斯中后卫库利巴利很可能会离开意大利足球，但是曼联将面临漫长的讨价还价。

曼联将为那不勒斯球星卡里杜·库利巴利提供一条远离意大利种族主义者的出路。

曼联把这位27岁的塞内加尔国脚作为夏季引援的首要目标，他们在本赛季前就曾希望引进他。他们相信这一次库利巴利将会在受到种族主义攻击后离开意甲。

这位中后卫在去年节礼日0比1负于国际米兰的比赛中被罚下。

那不勒斯主教练安切洛蒂将红牌的原因归咎于裁判拒绝暂停比赛，随后当库利巴利威胁说如果再出现同样的问题，他将离开球场时，安切洛蒂给予了他的球员全力支持。

一向直言不讳的那不勒斯主席德·劳伦蒂斯呼吁比赛官员停止比赛，如果球员受到来自球迷的种族主义辱骂的话。但右翼政治家、意大利内政部长马特奥·萨尔维尼警告那不勒斯不要离开球场，这让矛盾进一步升级。

这个问题让库利巴利悲痛欲绝——离开意大利似乎是最有可能的结果。

德·劳伦蒂斯已经排除了这名球员在一月转会市场离开的可能性。他声称去年夏天已经拒绝了曼联9500万磅的报价——而曼联则发布声明否认了这一消息。

但是曼联的消息人士坚持他们对库利巴利的兴趣不仅仅是询问他的估价，他们已经把签下这位法国出生的后卫放在了首位。

那不勒斯已经很难挽留这位五年前只花了600万磅就从比利时俱乐部根克买来的球员，但德·劳伦蒂斯还是足坛最知名的铁公鸡之一。