压轴 利物浦与利兹就肯特700万转会达成一致

这名22岁的球员是埃兰路球队的长期目标，他可能会在未来几天加入一些离开安菲尔德的球员的行列。

利物浦与利兹联队就瑞安·肯特将在转会窗口关闭前离开安菲尔德加盟英冠俱乐部一事进行了谈判。

上赛季被租借到流浪者队的肯特，一直是利兹主帅马塞洛·贝尔萨的目标，因为他渴望在自己的球队中增加攻击力。

够力足球了解到，两家俱乐部之间的谈判进展顺利，最初的700万英镑(850万美元)的转会费可能会增加到1000万英镑(1200万美元)。

随着肯特将在11月迎来23岁生日，红军主帅克洛普表示，租借这名边锋对他的发展来说是不明智的，这样的永久转会是利物浦在今年夏天唯一会考虑的。

如果转会成功，那么肯特将和塔伊沃·阿沃尼一起从默西塞德郡离开，后者将以租借一个赛季的条件加盟美因茨。

阿沃尼上个赛季被租借到比利时的根特队，但是在赛季进行到一半时他的合同就被终止了。

他不太可能是未来几天最后一个被租借离开的球员，他的前锋队友哈里·威尔逊已经前往伯恩茅斯进行体检。

樱桃和欧洲冠军球队之间的谈判还在继续，威尔士国脚上赛季在德比郡给人留下了深刻的印象，他希望在埃迪·豪的带领下在南海岸获得顶级联赛的经验。

与此同时，加拿大前锋利亚姆·米勒已经完成了租借到基尔马诺克的工作，上赛季他在类似的临时合同期内为苏格兰超级联赛球队出场16次。

回到利兹联队来说，肯特可能不是转会窗口最后几个小时内加盟的唯一一名球员，英超和EFL俱乐部的转会窗口将于周四下午5点(美国东部时间12点)关闭。

西约克郡球队对签下阿森纳前锋埃迪·恩克蒂亚表现出了兴趣，尽管他在枪手的季前赛表现出色，但他仍将被租借出去。

恩克蒂亚在阿森纳的19场高级比赛中打入3球，他也成为了利兹的目标。

帕特里克·班福德是贝尔赛目前阵容中唯一的一名中卫，而恩克蒂亚也成为了这名前切尔西青训生的竞争对手。

他们在签下这名20岁球员方面面临着与布里斯托尔城的竞争，然而，李·约翰逊的球队也渴望在周末前为他们的阵容增加一名前锋。