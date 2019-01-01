压哨进球大涨士气 本泽马发出西甲争冠豪言

法国人本赛季的目标是在国内取得成功，并准备尽他所能来实现这一目标。

卡里姆·本泽马充满信心，本赛季他想带领皇家马德里夺得西甲冠军，他在对阵瓦伦西亚的比赛中拯救了白衣军团。

由于本泽马在最后时刻扳平比分，皇家马德里在周日1-1战平瓦伦西亚。

本泽马说：“我想赢得联赛冠军，如果我能在比赛和言语上帮助我的队友，我就会这么做。我是第三队长，我必须帮忙。我认为这是一个很好的积分。这可能对联赛剩下的比赛很重要，因为我们希望做得更好。”

“与其他赛季相比，改变的是进球的数量。我总是在球场上帮助球队，我对自己很有信心。队友的帮助对我来说也很重要，因为他们给了我球，给了我更多进球的机会。”

本泽马在门将库尔图瓦几乎打进扳平比分的一球后破门得分。

皇马急于挽回一分，库尔图瓦在角球中冲上禁区，他的头球被瓦伦西亚的多梅内克戏剧性地扑出，随后本泽马补进。

库尔图瓦说：“我利用了我的身高优势来迎顶这个角球。我有两米高，如果我去（角球），对手会很紧张。托尼（克罗斯）把角球传给近门柱，我看到球在我的高度飞来，我很好地接球。然后球落到了本泽马身上，他进球了。”

皇家马德里主帅齐达内赞扬了库尔图瓦和他的球队获得宝贵一分的愿望。

齐达内对《马卡报》说：“他决定上前，这表明我们想要更多，我们永不放弃。我们为扳平比分付出了很多努力。这是皇家马德里，一支永不放弃的球队。他们相信他们能做到，他们做到了。”

“我们所做的一切，我认为我们应该得到一个进球来回馈全队的努力。足球就是这样，你不能抱怨。你必须接受足球给你的一切。”