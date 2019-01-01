压哨签？大巴黎为寻边锋有意蓝军威廉

巴黎圣日耳曼俱乐部日前宣布，内马尔由于脚部伤情严重将缺阵10周，俱乐部为了寻找替代边锋，准备在转会截止日签下切尔西球员威廉。

法甲领头羊巴黎圣日耳曼在失去大将内马尔后将切尔西球员威廉视为引援目标，他在转会市场的身价预计超过4000万英镑。

巴黎圣日耳曼曾考虑在冬窗租借阿森纳中场球员厄齐尔，据悉德国人拒绝了转会意向。

内马尔将接受保守治疗，他的脚部不会进行手术，但是这也让他缺阵长达10周，会错过巴黎圣日耳曼对阵曼联的两回合欧冠淘汰赛。

近年来，巴黎圣日耳曼一直把欧冠赛场作为主要目标，他们在法甲赛场继续保持垄断优势。内马尔的伤缺对巴黎圣日耳曼来说是个沉重的打击，但是他们认为威廉可以暂时填补这个空缺。

威廉与切尔西的合约还有18个月，在冬窗开始阶段，巴萨曾经提出报价，但是遭到切尔西俱乐部的拒绝。与此同时，中超球队大连一方也与30岁的威廉密切联系在一起。

切尔西的立场非常坚决，他们在拒绝出售威廉给巴萨后，也将另一名年轻边锋奥多伊留在球队。拜仁在冬窗对这名英格兰小将提出四份报价，但是都被蓝军拒绝，而奥多伊提出的转会申请，也被高层驳回。

不过在萨里来到蓝军后，本想站稳主力的威廉仍然是球队的一名轮换替补，而小将奥多伊更是无法找到更多出场机会，他至今还未在英超赛场迎来首秀。