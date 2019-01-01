压哨引援 洛塞尔索租借加盟热刺 为期一个赛季

北伦敦俱乐部暂时租借了这位前巴黎圣日耳曼球员，并有可能在2019-20赛季结束后永久签下他。

托特纳姆已经确认了来自皇家贝蒂斯的吉奥瓦尼·洛·塞尔索的到来，结束了漫长的转会传言。

这名阿根廷国脚中场将以一年的租借合同加盟，热刺可以在赛季结束后永久购买这名球员。

够力足球证实，永久转会的费用预计为6000万欧元(5500万英镑/ 6700万美元)。

热刺在一份声明中表示:“我们很高兴地宣布，我们已经与皇家贝蒂斯的吉奥瓦尼·洛·塞尔索达成了一项为期一个赛季的租借协议，并在之后可以选择永久转会。”

热刺在整个转会窗口都与这名前巴黎圣日耳曼球员联系在一起，尽管他在上个赛季末才与西班牙签下一份永久合同。

他在贝蒂斯度过了2018-19赛季，在那里给人留下了深刻的印象，在各项赛事中出场45次，攻入16球。

在这种良好的状态下，西甲球队将他的临时合同变成了永久合同，向巴黎圣日耳曼支付了2500万欧元(合2300万英镑/ 2800万美元)的转会费。

贝蒂斯在他们的官方网站上说:“俱乐部祝愿吉奥瓦尼·洛·塞尔索在转会期间好运。”

这位攻击型中场在他的祖国罗萨里奥开始了他的职业生涯，之后法甲豪门巴黎圣日耳曼在2016年夏天将他签下，并立即将他租借回阿根廷俱乐部。

在他抵达巴黎后，这位19次代表国家队出场的球员帮助俱乐部赢得了2018年法甲联赛冠军、两项法甲杯赛冠军。他在法国总共出场54次，进球6次。

洛·塞尔索与瑞安·塞塞尼翁、坦基·恩东贝莱和杰克·克拉克一起是北伦敦球队这个夏天新引进的球员。

18岁的克拉克本赛季被租借回到了利兹联。

众所周知，热刺上个赛季没有签下任何球员，在恩东贝莱和克拉克到来之前，卢卡斯·莫拉是最后一个加盟热刺的球员。

尽管缺少转会市场，热刺还是在上个赛季打进了欧冠决赛，但输给了利物浦。

这周他们与保罗·迪巴拉也展开了联系，但是转会最终失败，所幸他们在周四转会窗口关闭后就把洛·塞尔索成功引进。