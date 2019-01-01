压力山大 斯卡罗尼：阿根廷的压力堪比战争

阿根廷主帅斯卡罗尼表示，击败卡塔尔的胜利给了阿根廷必要的信心。

阿根廷队主教练莱昂内尔·斯卡罗尼表示，在以2:0战胜卡塔尔队进入美洲杯四分之一决赛后，队员们的压力让他们感觉像是在打仗。

马丁内斯和阿圭罗的进球确保了阿根廷避免尴尬，因为如果比赛失利，他们将在小组赛出局。

阿根廷将在八强面对委内瑞拉，斯卡罗尼承认，在经历了艰难的开局后，这个结果是受欢迎的。

如果阿根廷想要举起自1993年以来的首个美洲杯冠军奖杯，他们的表现将不得不提高，早期的表现意味着小组赛出局并不是不可能的。

“我们还需要改进，但我们很满意。”斯卡罗尼在赛后新闻发布会上说：“我们需要一场这样的比赛来获得信心。特别是在下半场，我们踢得毫无畏惧。我们必须调整一些东西来对抗其他类型的对手。”

在首场比赛中，斯卡罗尼的球员输给了哥伦比亚，之后与巴拉圭打成平局，但在与卡塔尔的比赛中，斯卡罗尼表现出的自信和紧迫感令他备受指责。

不过，他对这种批评对他个人的影响不以为然。他表示：“我从来不想着自己。我总是想到国家队。我希望传递的信息是不同的，在比赛结束时达到平衡。国家队周围的一切都应该更加平衡。有时，这些人出去踢足球，他们似乎出去打一场战争。有了压力，他们有时很难发挥。我们要传达的信息是，在美洲杯比赛中，我们都站在同一条战线上。”