压力山大科瓦奇感同身受：为穆帅感到惋惜

同样受到威胁的巴伐利亚主教练希望在曼联主帅被解雇后，下一个被解雇的不会是他。

压力下的拜仁慕尼黑主教练科瓦奇在穆里尼奥被解除曼联主教练职务后表达了他的同情。

落后英超联赛榜首球队19分，加上对领头羊利物浦的疲软表现成为压垮他在曼联一职的最后一根稻草。在任职2年半后，俱乐部在周二解雇了穆里尼奥。

本赛季的科瓦奇也发现自己的位置受到威胁，德国冠军拜仁目前在积分榜上落后榜首多特蒙德9分。

他们目前在德甲仍然位列前四，并且在冠军杯16强中抽到利物浦为对手，科瓦奇目前看起来还是很安全的。

但是这位47岁的教练说他同情穆里尼奥，希望在不久的将来不会有更多的主教练被解雇。

科瓦奇对记者说:“我只想说，对于每一位被解雇的主教练，我都感到抱歉。”

“我能理解他，我最大的愿望是再也没有主帅被解雇了。”

在科瓦奇执教下，拜仁在15场联赛中三次失利，目前在积分榜上排名第三。这也是科瓦奇在安联球场的第一个赛季。

然而，科瓦奇的拜仁在周二得到了杜塞尔多夫的帮助，后者早些时候与巴伐利亚巨人打成平局，但在昨天的比赛中以2:1战胜了联赛领头羊多特蒙德。

这是多特蒙德本赛季的第一次失利，科瓦奇的球队在周三战胜莱比锡的比赛后，将有机会将积分榜上的差距缩小到6分。

俱乐部在冬歇之前还有一场比赛——周六对阵云达不莱梅。