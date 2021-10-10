压力之下的姆巴佩已经准备好为法国赢下欧国联冠军

这名巴黎圣日耳曼前锋在周四的欧国联半决赛前受到了舆论压力，但他以一场致胜的表演做出了强有力的回应

姆巴佩用他职业生涯迄今为止最令人印象深刻的45分钟表现激励法国队杀入欧国联决赛，届时他们将迎战西班牙。

诚然，这位巴黎圣日耳曼前锋在数据和比赛内容上都会有更精彩的表现，但他在法国对阵比利时的比赛下半场振作起来，激励高卢雄鸡从两球落后的局面中逆转翻盘，这是他职业生涯中最艰难的一场比赛。

姆巴佩以22岁291天的年龄成为法国出场时间最快达到50次的球员，他不是一个习惯于承受压力的球员，但当他于14日在尤文图斯安联球场亮相时，他被舆论压力压得喘不过气来。

但这些都不明显，他为本泽马创造了首粒进球，为德尚的球队带来了生机。在欧洲杯上，他射失的关键点球也没有成为他的负担，他主罚点球攻破库尔图瓦把守的大门，帮助法国队扳平了比分。

在法国的最后一个致胜球中，帕瓦尔右路助攻，特奥将球利落地送进球门，而姆巴佩却没有参与其中，这几乎是不公平的。

比赛结束后，姆巴佩成功地克服了自己生涯中的混乱，显然是球队的明星人物。

这对于一个最近几周饱受攻击的球员来说是非常需要的安慰。

他选择在周一打破沉默，承认自己在夏天告诉巴黎圣日耳曼想在7月离开。这段接受RMC电台的采访很快得到了《队报》的支持，并于第二天发布。

他的合同将在明年夏天到期，他的未来已经被媒体大肆报道了好几个月了，他拒绝与巴黎圣日耳曼续约，这让俱乐部的球迷在法甲对阵克莱蒙特的比赛前对他发出了嘘声。

除此之外，最近媒体还对他与巴黎圣日耳曼队友内马尔的关系进行了报道。姆巴佩承认，他因为内马尔没给自己传球而骂了对方，但同时也解释说，这一事件不会有持久的影响。

在正常情况下，国际比赛日的休息可能会成为这种言论引起的风暴的保护伞，但这不是正常情况。

事实上，由于姆巴佩在欧洲杯中表现欠佳，他在今年夏天吸引了很多关注。在16强对阵瑞士的点球大战中，他罚丢点球更是雪上加霜，这意味着他在周中踢出的点球不仅仅是扳平比分；因为在这之前，姆巴佩在国家队的信誉岌岌可危。

他的回答是有力的，无论是在风格上还是在作用上。

法国队上半场表现不佳，而姆巴佩在下半场却发挥出色，这得益于一支以更高强度和更具饥饿感的方式推进的球队。

本赛季他在巴黎11场比赛中攻入4球，送出5个助攻，但有时他的表现似乎比场上的其他球员都要高一两档，重新点燃了本赛季巴黎圣日耳曼很少看到的那种状态。

他告诉法国足协的社交频道：“我们在半场的时候对彼此说了些什么，我们带着真正的求胜意图回到场上。我们在传达讯息方面做得更好，我们创造了机会，这给了我们希望。最后，这样一场逆转完全是疯狂的。”

当然，姆巴佩在左路表现得很好，在这里他有更多空间，这是他在巴黎圣日耳曼踢中路时所不具备的。

与此同时，他与未来可能的俱乐部队友本泽马的关系似乎更依赖于偶然的机会，而不是真正的理解。时不时地，姆巴佩会做一些令人难以置信的事情，而本泽马则从中获利，但他们的配合并没有明确的节奏或模式。

不过考虑到这对搭档只一起打过几场比赛，这也不足为奇。奇怪的是，这对法国和皇家马德里来说都是一种鼓励，因为这个组合显然有很大的潜力。

姆巴佩说道：“我喜欢踢这样的比赛，这是所有人都在看，都想参与的高压力比赛。”

当然，在法国对比利时的比赛中，所有人的目光都注视着姆巴佩，这是人们第一次预测他会失败。

他没有失败，相反，他的表现将激起皇家马德里球迷的胃口，而这些皇马球迷中的许多人希望，在周日法国与西班牙的决赛中，他不会那么才华横溢。