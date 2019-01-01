厄齐尔给年轻球员的忠告：享受比赛 乐在其中
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阿森纳球星梅苏特·厄齐尔告诉俱乐部的年轻球员，比赛中最重要的事情是相信自己，享受比赛。
这位30岁的球员自从2006年代表沙尔克首次亮相以来，一直处于比赛的巅峰状态，之后他效力于云达不莱梅、皇家马德里以及枪手。在他的职业生涯中，赢得了西甲冠军、国王杯冠军和2014年世界杯冠军，成为足球圈十佳球员之一。
因此，他能够很好地指导年轻人如何达到比赛的巅峰。
“我只想说，最重要的是相信自己，”厄齐尔告诉阿森纳球员。“当然，你也有不太顺利的时候，但你必须相信自己，继续努力，最重要的是乐在其中。”
“如果你感受不到乐趣，如果你输了，你会犯错误，你会失望。但是不要听任何人的话，你知道自己有多好，相信自己，享受比赛。”
厄齐尔回忆了他第一次在顶级球队更衣室的经历，并承认在他的处子秀之前他很害怕。
“我只是看着想着：‘天哪，我来到这里了！现在我必须展示我的实力’，”他说。“我记得阿尔滕托普、科尔斯塔季奇、博尔登、林肯、凯文•、库尔雅尼、杰拉德·阿萨莫阿——这些人帮了我很多,对我来说能在球场上发挥潜力就更加容易了，因为他们都帮了我很多。他们站在我身后。所以我能够享受踢足球。”
这名30岁的球员本赛季还没有出场，在他的队友科拉辛纳克在季前赛末的一次试图劫持事件中受伤后，出于安全考虑，他被排除在了埃梅里的大名单之外。
上个赛季，他代表枪手参加了24场英超联赛，攻入5球，而他在帮助枪手挺进欧联杯决赛中发挥了重要作用，他在欧联杯决赛中出场了10次。