厄齐尔给年轻球员的忠告：享受比赛 乐在其中

30岁的世界杯冠军回忆了他第一次走进沙尔克一线队更衣室时的紧张心情。

阿森纳球星梅苏特·厄齐尔告诉俱乐部的年轻球员，比赛中最重要的事情是相信自己，享受比赛。

这位30岁的球员自从2006年代表沙尔克首次亮相以来，一直处于比赛的巅峰状态，之后他效力于云达不莱梅、皇家马德里以及枪手。在他的职业生涯中，赢得了西甲冠军、国王杯冠军和2014年世界杯冠军，成为足球圈十佳球员之一。

因此，他能够很好地指导年轻人如何达到比赛的巅峰。

“我只想说，最重要的是相信自己，”厄齐尔告诉阿森纳球员。“当然，你也有不太顺利的时候，但你必须相信自己，继续努力，最重要的是乐在其中。”

“如果你感受不到乐趣，如果你输了，你会犯错误，你会失望。但是不要听任何人的话，你知道自己有多好，相信自己，享受比赛。”

厄齐尔回忆了他第一次在顶级球队更衣室的经历，并承认在他的处子秀之前他很害怕。

“我只是看着想着：‘天哪，我来到这里了！现在我必须展示我的实力’，”他说。“我记得阿尔滕托普、科尔斯塔季奇、博尔登、林肯、凯文•、库尔雅尼、杰拉德·阿萨莫阿——这些人帮了我很多,对我来说能在球场上发挥潜力就更加容易了，因为他们都帮了我很多。他们站在我身后。所以我能够享受踢足球。”

这名30岁的球员本赛季还没有出场，在他的队友科拉辛纳克在季前赛末的一次试图劫持事件中受伤后，出于安全考虑，他被排除在了埃梅里的大名单之外。

上个赛季，他代表枪手参加了24场英超联赛，攻入5球，而他在帮助枪手挺进欧联杯决赛中发挥了重要作用，他在欧联杯决赛中出场了10次。