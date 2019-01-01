厄齐尔效应是枪手20年无力登顶英超的关键

这位前枪手球星认为球队完成一笔丰厚交易后很难再去抢购其他的球员，而俱乐部离竞争力还有“100万英里”的距离。

保罗·默森表示：“ 阿森纳决定给厄齐尔一份高薪合同，这使得他们很难引进球员，现在他们起码要20多年后才能争夺英超冠军。”

早在2018年2月，随着一名关键球员的合同到期，枪手将一名世界杯冠军球员与利润丰厚的新合同捆绑在一起。

当时，留下厄齐尔被认为是一个很好的战略，但该合同在随后的讨论中产生了连锁反应。

拉姆塞没有看到续约的机会，他现在正准备离开，接近加盟尤文图斯。而任何一个顶级转会目标球员现在都希望加盟酋长球场后能够获取顶薪。

默森：“让拉姆塞离开是很糟糕的，很糟糕的俱乐部管理，不是吗？”

“在当今时代，对于这些球员的薪水和价值来说，让他们的合同到期是在犯罪。”

“让他离开俱乐部，然后免费离开，这是一种足球犯罪。”

“现在他们必须替换他，这将会花费金钱，但是直到厄齐尔的问题得到解决前，他们将难以引进球员。”

“因为如果他们为某位球员花费5000至6000万英镑，那么那位球员首先就会表示他想要厄齐尔那样的薪水。”

“当俱乐部说你不能得到那样的薪水，球员就会说我不来了，这就是拉姆塞的情况。”

阿森纳正面临着一场将优秀球员收入囊中的挑战，而埃梅里则被迫以比许多竞争对手小得多的预算进行工作，人们担心这支北伦敦球队可能会被甩在后面。

他们本赛季已经有能力重返联赛前四，但是默森认为他们距离挑战最负盛名的奖项还有很长的路要走。

这位前枪手球星在被问及他们距离英超冠军还有多远时表示:“你怎么看？20年。”

“他们现在在100万英里之外，按照目前的情况，他们可能需要7名球员来竞完成这个挑战。”

“在很长一段时间内，我都不会再看到他们赢得联赛冠军。”

阿森纳目前排名第5，落后伦敦的邻居切尔西3分，落后死敌热刺7分。

曼城目前领先枪手9分，而联赛领头羊利物浦目前在21场比赛过后已经领先他们13分。