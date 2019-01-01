厄齐尔：我和埃梅里关系真不错

在2019-20赛季即将到来之际，这位阿森纳中场否认了他与主教练相处不融洽的传言。

阿森纳中场梅苏特·厄齐尔坚称他和主教练乌奈·埃梅里的关系很好，尽管在西班牙人执教的第一个赛季很艰难。

厄齐尔在埃梅里执教枪手的第一个赛季表现不佳，因为这位德国人膝盖和背部受伤，在健康的状态下，他并没有保持最佳状态。

这位30岁的球员在2018-19赛季的所有比赛中打入6球，助攻3次，在上赛季阿森纳38场英超比赛中只有20场首发。

据报道，阿森纳今年夏天对出售厄齐尔持开放态度，但考虑到这位中场球员在2018年2月签下一份续约合同后，周薪35万英镑，任何转会都很难。

虽然也有传言厄齐尔不适合埃梅里的体系，但球员本人坚持说他和他的教练相处得很好。

厄齐尔说:“我和教练的关系非常好，我们谈了很多，他想帮助我，我也想帮助球队。”

厄齐尔承认上个赛季并不是他作为职业球员的最佳状态，因为他一直在与伤病作斗争，并且已经适应了一个新的教练。

厄齐尔说:“在我的职业生涯中，我有过很多教练，所以当然每个教练都是不同的，每个教练都想从你这个球员身上得到不同的东西。在去年赛季开始前，我有几次受伤，所以我当然过得很艰难。但在一天结束的时候，尤其是赛季结束的时候，我打了很多比赛。”

由于他的高工资和上赛季表现平平，看来阿森纳很难为厄齐尔找到买家。考虑到这一点，这位中场球员一直在和他的教练讨论如何让即将到来的赛季取得比上个赛季更大的成功。

厄齐尔说:“我们之间的谈话，我和教练之间的谈话，我不能告诉你，因为如果我现在对你说些什么，以后他就不会再和我说话了，所以我必须处理好这件事。我们谈了很多，他想帮助我，我知道我在场上能做什么。我想帮助球队，我认为这个赛季会很顺利，对我和球队来说都是如此。”

在新赛季开始之前，厄齐尔结婚了，并从伤病中恢复过来。现在他身体健康，准备好出发了，他对2019-20赛季能够取得成功持乐观态度。

“我真的很高兴。”厄齐尔说：“我状态很好。”