厄齐尔季前赛发光 但阿森纳阵容还需有所补充

枪手由于下半场糟糕的防守表现于周日在诺坎普被2-1击败。

阿森纳在这个夏天去到了美国、法国和现在的西班牙之后，所有的目光都转向了纽卡斯尔。

枪手在周日晚上结束了在巴塞罗那的季前赛，苏亚雷斯在最后一分钟的进球让枪手1-2负于巴塞罗那。

尽管输掉了比赛，但是对于阿森纳来说，这是一个积极的夏天，很多年轻人都吸引了人们的眼球。此外，还签下了一些很有希望的资深球员。

周日，奥巴梅扬在上半场的进球为诺坎普点燃了希望之火，他在禁区边缘漂亮地转身，将球打进了球网的右上角，帮助阿森纳获得领先。

但正是梅苏特·厄齐尔的聪明传球让巴萨的防线分裂开来，找到了奥巴梅扬，德国人对他今年夏天的表现非常满意。

厄齐尔上赛季的问题得到了很好的证明。他在适应埃梅里的全新理念时非常挣扎，在2013年转会阿森纳以来，他发现自己时不时地在球队之外。

他在夏天的时候就知道，埃梅里最希望看到他离开，尤其是每周腾出35万英镑的工资，这些钱可以花在其他地方。

但是厄齐尔对离开没有兴趣——他在上个赛季末公开承认了这一点——所以他在夏天早些时候回来为他的位置而战。

这正是他在美国巡回赛首场对阵科罗拉多急流队的比赛中替补出场时所做的。

厄齐尔每次在季前赛上场都显得很犀利。他要求得到球，有目标的带着球奔跑，在对阵巴塞罗那的比赛中，他展示了自己仍然有能力打开对方的后防线。

但可以说厄齐尔这个夏天最令人印象深刻的工作是他没有带球的时候。他不断地站出来支持进攻，他在防守方面也做了自己的分内之事。

他看起来精力充沛，决心要证明他仍然可以成为阿森纳队的重要一员。

今夏从马德里租借而来的塞巴洛斯的到来让很多人认为厄齐尔在酋长球场的地位被进一步推后。

但随着埃梅里似乎准备以4-2-3-1的阵型进入新赛季时，厄齐尔有机会在他喜欢的10号位置上大展拳脚，而塞巴洛斯则在后面扮演更重要的角色。

像奥巴梅扬、拉卡泽特以及以7200万英镑签下尼古拉斯·佩佩这样的球星，这对埃梅里来说是一个令人垂涎的提议。但是西班牙人的问题仍然是在后面发生了什么。

我们周日在诺坎普又看到了这一幕。阿森纳在中场休息时感觉很舒服，由于奥巴梅扬在中场休息前5分钟的精彩进球，阿森纳1-0领先巴塞罗那。

但是事情在下半场被打破了。

防守方面，他们很差，在危险的区域不停地丢球，经常给自己带来压力。

最终他们还是丢球了，安斯利-梅特兰-奈尔斯滑稽地把球回传但越过了莱诺，进了自己的球门。然后在最后一分钟，一个简单的过顶长传，路易斯·苏亚雷斯在无球跑动的情况下凌空抽射，为巴塞罗那赢得甘伯杯。

这是一场浓缩了阿森纳现状的比赛。令人印象深刻的进攻，但又非常糟糕的后防。

转会窗口在周四关闭，三天后埃梅里的球队将前往纽卡斯尔参加新赛季的英超联赛。

如果阿森纳想要利用这些令人印象深刻的锋线选择，那么他们必须在周四下午5点的最后期限之前在市场上做更多的生意。

时间一分一秒地在过去。