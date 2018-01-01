厄齐尔在阿森纳还有没有未来？埃梅里拒绝保障

这位组织核心再次被迫作壁上观，并目睹枪手在联赛杯被北伦敦死敌淘汰出局。

阿森纳主教练埃梅里拒绝公开保证厄齐尔在酋长球场的未来，而他再一次将后者排除在一线队计划之外。

枪手在周三对阵北伦敦死敌热刺，而厄齐尔被排除在比赛日阵容外。

在这位前德国国脚缺席的情况下，枪手0:2不敌热刺，孙兴慜和阿里分别为波切蒂诺的队伍破门得分。

这次落选意味着厄齐尔在一个多月的时间里只为阿森纳出场了两次，包括在周日2:3输给南安普敦的比赛中替补出场20分钟。

但埃梅里再次回避有关1月份出售厄齐尔的可能性问题，同时坚称这是一个“战术”决定。

当被问及厄齐尔是否会离开阿森纳时，他回答说：“我的注意力放在分析这场比赛以及周六的比赛。”

“这是一个战术层面的决定，因为我认为今天上阵的球员最适合踢这场比赛。”

根据主教练的说法，厄齐尔周三在酋长球场观看了这场他的队友们对阵俱乐部死敌的比赛。

当被问及厄齐尔的问题时，埃莫里补充说:“他与我们每一名球员都一样在我考虑范围之中，24、25名球员……这是我的决定。”

“我现在要考虑周六的比赛，而不是其他情况。每个球员都很重要，但我决定不让一个球员上场，这只是一个战术决定。”

厄齐尔在2018-19赛季取得了一个不错的开局，当时他与德国足协发生了冲突，这支上届世界杯冠军球队在2018年俄罗斯世界杯灾难性出局，这些问题最终导致他退出国家队。

这位球星在英超和欧罗巴联赛的前9场比赛攻入4球，但自10月22日以来就再未取得过进球。而在过去两个月里，他唯一一次助攻是在对阵已经出局的阿塞拜疆球队卡拉巴赫时所送出的。

枪手的比赛越来越多，他们将在下周六对阵伯恩利，以及周中节礼日对阵布莱顿。

阿森纳还将在12月29日对阵英超领头羊利物浦，以结束2018年的征程。