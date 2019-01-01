厄齐尔否认离队报道：我和阿森纳还有两年合同

这位前德国国脚并不总是受到埃梅里的青睐，但表示说希望继续留在酋长球场。

厄齐尔坚持说他“绝对”想留在阿森纳和埃默里，尽管有人猜测他在枪手的日子可能屈指可数了。

自从2013年加盟阿森纳并在温格手下效力以来，这位中场组织者在过去的五年里一直是酋长球场不可或缺的一部分。

在此期间，这位前德国国脚曾三次代表北伦敦队夺得足总杯冠军，并在2014年代表国家队赢得了世界杯冠军。

然而，在新教练埃梅里的带领下，厄齐尔度过了艰难的第一个赛季，再加上世界杯后从国家队退役后，都让人怀疑他是否已经告别了最好的时光并可能会提前结束现在的合同。

此外，考虑到在前巴黎圣日耳曼主教练埃梅里的领导下出现了其他更受欢迎的人选，他已经看到自己在一定程度上落到了下风。

这位30岁的球员表示他希望继续留在阿森纳，直到2021年他的合同到期。

当被问及是否想留在枪手时，厄齐尔告诉天空体育。“我的合同还有两年。在那之后我不知道，但我还有两年时间。”

而当被问及是否快乐时，他补充道：“是的。为什么不呢？我现在30岁了，还有许多年等着我呢。”

“当然，这也取决于俱乐部，但我在这里还有两年——之后我不知道会发生什么。”

这位前皇家马德里球星承认，他确实对自己的比赛时间感到失望，但他也坚称，他对主教练的做法没有问题。

“和埃梅里之间没有问题。绝对没有。”他说，“坊间总是有猜测，但是内部的每个人都知道我们的情况是积极的。

“无法踢球将是令人沮丧。我想参加每一场比赛。由于伤病，我错过了一些比赛，但那就是足球。”

“作为一名球员，你总是想首发。教练会做出决定，这意味着你可能不会首发，但你必须继续尝试。”

厄齐尔将参加周四阿森纳与瓦伦西亚的欧联杯比赛，因为他们不仅想打进欧联杯的决赛，而且还想获得下赛季的欧冠席位。

在过去的五场英超比赛中，阿森纳输掉了四场比赛，目前落后第四的切尔西两分。