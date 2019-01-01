厄齐尔再遭弃用 埃梅里：因为其他人更配

枪手主帅再次放弃了厄齐尔，他相信那些被选中的球员更有价值。

乌奈·埃梅里暗示他认为其他球员比梅苏特·厄齐尔更有资格出现在阿森纳的比赛日阵容中。

在阿森纳4-0战胜标准列日的比赛中，厄齐尔落选18人大名单引人注目，而他也没有参加本周一与曼联的比赛。

埃梅里本赛季表现出越来越不愿意使用厄齐尔的想法。作为球队赚钱最多的球员，30岁的厄齐尔本赛季只有2次出场，且多次被排除在大名单以外。

当被问及他的选择背后的想法时，埃梅里暗示他认为那些被选中的球员应该得到他们的位置，而不是厄齐尔。

赛后，埃梅里在接受英国BT体育采访时说：“我每次都在考虑，应该挑选出每场比赛的最佳球员，以及阵容中最好的球员来帮助我们。当我决定他不在阵容中时，是因为我认为其他球员更配得上它。星期天我们还有一场比赛。我们会以同样的方式决定。最好的首发11人能够帮助我们在周日赢得比赛，同时也能适应和伯恩茅斯的比赛。每一场比赛都是如此。”

夏天签约的18岁前锋加布里埃尔·马蒂内利是一名很有影响力的球员。首发的巴西人在三分钟内连入两球，帮助枪手在酋长球场度过了一个舒适的夜晚。

尽管到目前为止，马蒂内利在阿森纳的两场比赛中都以正印前锋的身份出现，但埃梅里坚持认为这名少年天生就是一名边锋。

“他更喜欢打左边锋——前锋不是他的最佳位置。”埃梅里继续说：“但他首先想到的是帮助我们。今晚他的表现和态度令人惊叹。如果他继续带着这种渴望训练，我想他会做得很好的。”