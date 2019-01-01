厄德高抨击金球小姐拒绝为国出战：挪威值得更好的

效力于里昂女足的金球奖得主赫格贝里拒绝为挪威参加世界杯，她的言论遭到了同胞厄德高的批评。

马丁·厄德高表示，挪威女队“理应得到更好的待遇”，他严厉批评了女足金球奖得主前锋艾达·赫格贝里，此前她决定不参加女足世界杯。

在过去两年里，赫格贝里一直没有代表挪威参赛，她解释了自己不能参加法国世界杯的原因，称自己在2017年欧洲杯上的经历让她“精神崩溃”，同时在批评挪威女足现状时，她也表示这“令人深感沮丧”。

她描述了为国家队踢球让她感觉自己是一个“更差的球员”，但皇马外租中场厄德高在Instagram上发布了一条信息，抨击了赫格贝里。

“也许你能找到比打扰国家队备战世界杯更好的事情做。”厄德高说：“她们代表国家参赛，这是足球运动员能经历的最重要的事情之一，她们已经承受了足够的负面压力。现在不是时候。球队应该得到更好的东西。”

在赫格贝里退出后，挪威成为世界上第一个男女球员工资平等的国家。

这名23岁的球员在2011年首次代表挪威国家队出场，为国家队出场66次，攻入38粒进球。2016年1月，她获得挪威金球奖，成为20年来首位获得挪威金球奖的女性。

在她缺席的情况下，马丁·索格伦的球队在世界杯上有了一个出色的开局，凭借古罗·雷滕、丽萨-玛丽·乌特兰和奥西纳奇·奥海尔的进球，她们以3-0击败了尼日利亚。

索格伦在评价比赛时赞扬了古罗·雷滕和卡洛琳·汉森之间的配合，他赞扬了球队在没有赫格贝里的情况下挑战世界杯的能力。

他说：“我们有这样的球员，作为一个团队，我们每一次见面都非常努力地让自己变得更强大。卡洛琳和古罗在很长一段时间里都很好，所以我并不惊讶她们两人的表现如此出色。”