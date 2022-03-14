厄德高和托马斯确保阿森纳以完美方式开启决定赛季的一周

拿下一场，还有两场

这个星期对阿森纳的争四来说非常重要，在六天的时间里，阿尔特塔的球队要踢三场重要的比赛。

经过一段许多人认为有利的赛程后，阿森纳本周迎来一段许多球迷期待的艰苦赛程。

莱斯特城之后是利物浦和维拉，一些质疑阿森纳是否有能力进入前四的人，认为这个星期将会让枪手非常煎熬。

但现在，阿森纳已经通过了第一道考验，他们在主场2-0击败了此前各项赛事四连胜的莱斯特城。

虽然比赛期间有过一些紧张时刻，但总的来说，阿森纳这场比赛还是赢得比较轻松的。

在看到曼联上一轮击败热刺后，阿森纳知道他们需要一场胜利才能重回前四，在托马斯早早进球后，拉卡泽特点射建功，阿森纳成功拿下3分。

这样开启一周的方式会是阿尔特塔梦寐以求的，也完美地为球队备战了周中和利物浦的大战。

克洛普的球队或许会带着争冠的念头来到北伦敦，但即使强如红军，目前的势头也不及阿森纳，枪手在他们最近的11场一场比赛中拿下了9场胜利。

阿森纳现在信心满满，托马斯和厄德高则是球队出色表现的象征。

两人在对阵莱斯特城的比赛中都表现出色，托马斯现在终于展现出了球队刚引进他时所期待的稳定表现。

在对阵莱斯特城之前，他被评为阿森纳二月最佳球员，但如果他三月再次获奖，人们也不会意外，因为他最近的表现实在太好了。

毫无疑问，当三月最佳球员的投票开启时，他会和厄德高直接竞争，后者现在的表现也是越来越好了。

如果托马斯是阿森纳中场的蓝领，那么厄德高就是阿森纳中场的艺术家。

在对阵莱斯特城的比赛中，皮球有时候像被胶水黏在了厄德高脚下一样，因为他在整个90分钟里都将客队玩弄于脚下。

这位前皇马球员延续自己上周对沃特福德的出色表现，他的一个巧妙传球让马丁内利早早获得机会，不过后者的射门被卡斯帕-舒梅切尔扑出，但这是对莱斯特城的一个早期警告。

不出所料，阿森纳很快就打破了僵局，托马斯高高跃起，将马丁内利开出的角球打进。

这对阿尔特塔的球队来说是一个完美的开始，如果托马斯在禁区边缘的射门没有从横梁上弹回，情况可能还会更好。

阿森纳就像一支在过去10场英超比赛中赢了8场的球队一样，但就像年轻球队经常做的那样，他们无法保持好开局后的稳定，莱斯特城开始逐渐进入比赛节奏。

哈维-巴恩斯的一记射门被拉姆斯代尔扑出，随后阿尔布莱顿的射门又被他阻挡。

当时罗杰斯已经在变现上准备庆祝，但拉姆斯代尔还是神奇的将阿尔布莱顿的射门给扑出底线。

罗杰斯转过头时的表情说明一切，镜头可以看到这位莱斯特城主帅嘴里嘟囔着：“哇。”

对阿森纳来说，中场休息时间来得恰到好处，下半场开局阶段枪手再次占据主动，第二个进球出现在比赛不到60分钟时。

瑟云聚手球被判点球，拉卡泽特主罚命中，将比分改写为2-0。

在那之后，莱斯特城就无路可走了，阿森纳在比赛剩余的时间里轻松应对。

毫无疑问，接下来的考验会更严峻，但阿尔特塔的球队现在对谁都会抱有希望。

很多人认为阿森纳的争四梦想会在本周遭到打击，但就球队开始本周的方式来看，他们或许已经准备好证明自己了。