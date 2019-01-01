即将开启执教处子秀 伍德盖特：将皇马经验带给米堡

接任米德尔斯堡主帅位置的伍德盖特曾在2004-07年间效力皇家马德里，是当年“银河战舰”的一员。

米德尔斯堡官方宣布，39岁的名宿伍德盖特正式继任球队主帅的位置，合同为期三年。

出生于米堡的伍德盖特出自利兹联青训，在效力利兹联与纽卡斯尔联后，他于2004年夏天加盟皇家马德里，成为“银河战舰”的一员。但由于伤病以及队内竞争激烈的关系，伍德盖特只在西甲留下9次出场的尴尬纪录。随后，他被家乡俱乐部米堡以租借的形式带回英超后来还被买断。

2008年冬窗，伍德盖特离开河畔球场加盟热刺。2012年夏天，辗转效力斯托克城的他重返。效力米堡4个赛季后，伍德盖特宣布退役。

退役后，曾短暂担任利物浦球探的伍德盖特回到米堡先后担任一线队助教以及U18助教，如今他将首度以主帅身份执教球队。

取代托尼-普利斯担任米堡主帅后的伍德盖特在新闻发布会接受采访时表示，他将会把多年来在各家俱乐部，尤其是在皇家马德里效力期间累积下来的宝贵经验用于自己的家乡俱乐部身上。

他说道：“年轻时能加盟皇马效力实在是一段难以置信的经历，虽然在伯纳乌真正出场的时间只有一年，但在那段时间我思考了很多，也让我越来越成熟。”

“当时我有一段时间长期伤缺，但还是能每天从队里像齐达内、罗纳尔多、菲戈、劳尔以及贝克汉姆等等的大牌球星那里学习到不少。”

前爱尔兰名将罗比-基恩将会出任伍德盖特的副手，两人曾是利兹联与热刺的队友。基恩同时还身兼爱尔兰国家队的教练职务。