即将转会马竞 莫拉塔：为皇马骄傲然而已成过去

这位前“白衣军团”球员将从切尔西转会加入前俱乐部的死敌球队，他表示，任何极端的反应都是意料之中的。

莫拉塔坚称，在他即将从切尔西转会到迭戈·西蒙尼的球队的同时，来自马德里竞技球迷对他过去在西甲死敌皇家马德里效力期间的批评是“正常的”。

这名26岁的球员预计将很快完成一项为期一年半的租借合同——其中包含了买断条款。这名西班牙国脚已经在周六抵达了祖国首都。

这位前锋在2017年离开了皇马加盟蓝军，尽管在斯坦福桥的职业生涯有一个美好的开始，与俱乐部一起赢得了足总杯。但是在过去的一年里他的表现一直起伏不定。

莫拉塔很有可能在本月回到西班牙，因为萨里在赛季开始前入主切尔西，而在塞维利亚停止追逐之后，马竞成为了领头羊。

然而，一些球迷并不喜欢莫拉塔为马竞效力，在周六球队2:0战胜赫塔菲的比赛中，部分球迷对即将到来的莫拉塔表示了不满。

但是，这名球员仍然对目前的情况保持冷静，并坚持认为他仍然为自己在伯纳乌的过去感到骄傲。

莫拉塔在机场对记者说:“我很高兴来到马德里。我已经等了很多天了。

“我非常高兴，我希望一切都能告一段落，然后和我的新队友们开始训练。”

“那些一直和我在一起的人知道我今天的感受，知道最近一阵子是怎样的。”

“人们有自己的想法是很正常的，而我知道我能做什么。”

“我以前在马竞开始踢球。那些知道我从哪里来的人，他们知道我的历史和这对我意味着什么。过去的就让它过去吧，我为此感到骄傲。”

莫拉塔将在周日接受体检，他的马竞处子秀将会是在2月3日对阵皇家贝蒂斯。