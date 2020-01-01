危机不会改变要价 范德萨：阿贾克斯不会廉价卖掉球员

这位前红魔门将已经表示，尽管阿贾克斯也遭遇了危机，但他不会贱卖球队的关键球员。

阿贾克斯首席执行官埃德温·范德萨坚称，在新型冠状病毒危机期间，俱乐部不会廉价出售自己的明星球员，因为范德贝克仍然与曼联和皇马等球队联系在一起。

在经历了几年的平庸之后，阿贾克斯终于在2018-19赛季再现辉煌。于欧冠舞台上重新崛起。在主教练埃里克·滕哈格的带领下，他们组建了一支在欧洲足坛最令人兴奋的年轻球队。

这支总部位于阿姆斯特丹的球队在上个赛季赢得了国内双料冠军，并成功晋级欧冠半决赛，但却被热刺以令人心碎的方式淘汰出局。

其他球队

更为不幸的是，德里赫特和德容在去年夏天分别转会到了尤文图斯和巴塞罗那，这也导致了他们本赛季未能从欧冠小组赛中突围。更可惜的是，本赛季的荷甲联赛因疫情而被腰斩，他们也无缘了本赛季的荷甲冠军。

从目前的情况来看，当转会窗口重新打开时，他们将失去更多的关键球员。

哈基姆·齐耶赫在二月份时和切尔西签下了一份合同，他将在下个月和他的新队友在斯坦福桥会合，而根据近期的报道，曼联和皇马正准备竞价引进范德贝克。

喀麦隆门将安德烈·奥纳纳和左后卫尼古拉·塔利亚菲科也被暗示将在这个夏天离开阿贾克斯，但是范德萨表示除非俱乐部体育总监马克·奥维马斯同意，否则将不会批准这些球员的离开。

阿贾克斯的首席执行官告诉荷兰媒体NoS:“我们知道有些球员会在效力几年后离开，加盟一家更具竞争力的俱乐部，但这只会在阿贾克斯和足球总监马克·奥维马斯允许的情况下发生。”

“总会有一些球队从危机中受益，而一些俱乐部将不得不以更低的价格出售重要球员，但我认为我们正处于一个幸运的位置，这要归功于我们强有力的财政政策。”

“因此我们不需要出售重要球员，但是我们和他们达成了协议，我们不会以低于某个价格的水平将其卖掉，我们不会单纯为了买卖而放弃我们的球员，我们更愿意让他们留下。”

“大家都很清楚，皇马和曼联这样的俱乐部对范德贝克表现出了浓厚的兴趣。不过我们不会改变对球员的标价。”