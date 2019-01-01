印象良好 纳瓦斯点赞姆巴佩：他年轻且非凡

他也许是王子公园的新人，但是这位门将已经对他队友的天赋和无私留下了深刻的印象。

姆巴佩为球队效力的意愿给巴黎圣日耳曼的队友纳瓦斯留下了深刻的印象。

门将纳瓦斯在9月转会截止日当天加盟了法甲冠军，在法国首都签下了一份四年的合同。这名32岁的门将曾三次在皇家马德里获得欧冠冠军，所以人们希望他在欧洲足球最高水平的经验能够帮助托马斯·图赫尔麾下的天才球队在比赛中走得更远。

姆巴佩在本赛季的9场比赛中打进8球，20岁的他在进攻中的表现让纳瓦斯有足够的理由保持乐观。

“他是一个非常年轻的球员，在他的年龄范围内做出了非凡的事情。”这位哥斯达黎加国脚在周五对阵第戎的比赛前的新闻发布会上说：“除了我们已经知道的和我们可以看到的，他把他的天赋用在了球队上，有着良好的移动能力，总是有正确的态度。”

在吉安路易吉·布冯回到尤文图斯，阿方斯·阿雷奥拉转会到皇家马德里之后，纳瓦斯很快就成为了巴黎圣日耳曼的头号门将。

“我在这里已经几个星期了。我的适应工作进行得很顺利——适应俱乐部、适应队友还有比赛。”他说：“我很高兴。结果随之而来，我们每天都在进步。我带着谦卑而来，但也带着要带走一些东西的渴望。我想把我的领导力带到场上，帮助每个人向前迈进。”

巴黎圣日耳曼以8分的优势进入了法甲第12轮的比赛，目前他们已经取得了9胜1平2负。