卢卡斯：淘汰曼城乐翻天 比当年在巴黎被逆转爽多了

热刺中场卢卡斯·莫拉告诉ESPN巴西频道，热刺在周三欧冠四分之一决赛第二回合对阵曼城的比赛是他一生中最激动人心的一场比赛。

随着斯特林的进球被取消，热刺凭借着客场进球优势淘汰曼城。

在曼彻斯特这场令人难忘的比赛标志着这位巴西国脚卢卡斯·莫拉职业生涯的巅峰，卢卡斯的职业生涯低谷出现在2017年的比赛中，当时他所在的巴黎圣日耳曼在十六强对阵巴塞罗那的比赛中首回合曾取得4-0领先。

“伙计，我想我已经经历了事情的两面，你知道吗？我在巴黎圣日尔曼踢球的时候参加了对巴塞罗那的比赛。我们以4-0赢了第一回合，然后以1比6输掉了第二回合。毫无疑问，那是我足球生涯中最糟糕的一天。昨天是我踢过的最激动人心的比赛，有一个快乐的结局。疯狂的比赛，在20分钟内打进4球。可太跌宕起伏了。我被换下了，一直在板凳上欢呼，祈祷等等。然后斯特林进球了，我开始哀悼……然后我抬头看了看大屏幕，VAR说这是越位。一切又变了。这是两支优秀球队在欧冠四分之一决赛中的经典对决。这是令人惊叹的。”

两支球队在周三的阵容在组建方式上截然不同。曼城斥巨资为主教练瓜迪奥拉提供他想要的阵容。然而，热刺是通过精明的购买和球员的发展建立起来的，波切蒂诺的球队在过去的两个转会窗口都没有签下一名新球员。

卢卡斯于2018年1月以2800万欧元的价格从巴黎圣日耳曼购得。

“毫无疑问，”他说。“我想没有人相信我们。我们面对的是夺冠热门之一，当今足球界最强大的俱乐部之一，我们踢了两场精彩的比赛。这证明了在足球比赛中取胜的唯一途径就是场上。这是11人对11人。每个团队的精神很重要，强度、对队友的信任，这就是我们所做的。我真的为所有的人感到骄傲。我认为这是正确的精神和心态。半决赛的时间到了！”