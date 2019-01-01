卢卡斯埃尔南德斯：皇马想签我 可是我不想去

这名后卫对他转会拜仁的决定感到很高兴，他在俱乐部里被给予了很大的信心。

拜仁慕尼黑中后卫卢卡斯·埃尔南德斯承认他曾经是皇马的兴趣所在，但是他说他不可能与伯纳乌签约。

这位法国国脚后卫曾被传今夏从马德里竞技转会到白衣军团，但他最终还是以8000万欧元(合7000万英镑/ 8800万美元)的身价加盟德甲冠军拜仁，尽管他因为膝伤错过了2018-19赛季的尾声阶段。

这位23岁的球员坚持说，尽管之前有来自马德里的兴趣，但是在这个夏天他们没有任何表现。

“皇马已经对我有所行动，这是真的，但不是在这个夏天，”他告诉法国足球。“我不会去的。在穿着马德里竞技的队服这么长时间之后，我肯定不会这样做。”

他已经迅速成为拜仁后防的首发球员，并且在不经意间穿上了拉姆的21号球衣。

“我们讨论的时候，他们问我要什么号码。我告诉他们我要21号球衣，”他说。“我和21号一起赢得了世界杯。在马竞，当我身穿21号球衣的时候，我们赢得了欧洲超级杯。我告诉他们这是我想要的号码，如果他们能给我，那就太好了。”

“他们告诉我那是菲利普·拉姆的号码，自从他退役后就没人穿过了，但他们告诉我，如果我和他们签约，他们就会给我。这只是他们信任我的一个例子。”

似乎继承当今足坛最伟大球员之一的球衣还不够，卢卡斯肩上还负担着一笔不菲的转会费，使他成为了史上身价第三高的后卫，仅次于哈里·马奎尔和范戴克。

“我不会给自己施加压力，”他保证说。“但是我很清楚拜仁为了引进我所做的努力。正因为如此，我不想让球迷和俱乐部失望。”

“能否赢得他们的信任取决于我。但我是那种无论在比赛中还是训练中都全力以赴的人。”