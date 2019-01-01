卢卡斯·埃尔南德斯：我已达到百分百 来拜仁为冠军

拜仁慕尼黑创纪录签下的球员在季前热身赛中首度披挂上阵。

卢卡斯·埃尔南德斯表示，在拜仁慕尼黑23-0战胜当地球队罗塔赫-埃根的比赛中，他完成了期待已久的处子秀。

拜仁在3月份宣布以8000万欧元的价格从马德里竞技签下了世界杯冠军法国国脚埃尔南德斯。

埃尔南德斯错过了对阿森纳、皇家马德里、AC米兰、费内巴切、托特纳姆热刺和多特蒙德的季前赛，在他的2018-19赛季由于膝盖手术而缩短了比赛时间。

但是球迷们第一次看到埃尔南德斯的表现是在周四拜仁在特根西的训练营击败罗塔赫-埃根。

下半场替补出场后，埃尔南德斯说:“我感觉很好，我处于百分之百的状态。我没有任何不适，我身体感觉很好，我已经准备好百分之百的比赛。”

埃尔南德斯将在周一正式亮相，届时卫冕冠军拜仁将在德国杯的第一轮比赛中客场挑战科特布斯。

“就像我之前说的，我努力工作，能够参加我与拜仁的第一场正式比赛，希望我能在周一准时到达。”他说。

拜仁在上周的德甲超级杯上输给了对手多特蒙德，他们正着眼于本赛季连续第八个德甲冠军。

与此同时，德国豪门在上个赛季欧冠十六强出局后，自2012-13赛季以来从未赢得过欧冠冠军。

这位23岁的球员补充道:“我个人的目标是赢得所有的冠军。我们踢的每一场比赛，我都想赢。我来这里是为了赢得冠军，我希望今年我们能赢得尽可能多的冠军。”