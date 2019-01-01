卢卡库：C罗曾警告我 意甲是最难进球的联赛

这名葡萄牙球星在意大利的第一年就赢得了联赛冠军，但他告诉比利时人意甲并不容易。

国际米兰前锋罗梅鲁·卢卡库表示，足坛最出色的射手之一曾警告他，意甲是世界上最难进球的地方。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在英格兰和西班牙赢得了冠军，去年他在意大利的第一个赛季就赢得联赛冠军。他和卢卡库一样曾效力于曼联，在赛季开始前与这位比利时国脚交谈时，他发出了警告。

卢卡库在意大利开局不错，已经进了10个球，但他承认C·罗纳尔多是对的。

卢卡库告诉《纽约时报》：“他告诉我这是世界上防守最难的联赛。他说他在任何地方都能进球，但这是最难做到的地方。”

“如果克里斯蒂亚诺·罗纳尔多认为这很难，那么这一定很难。这比英格兰还难。那里的足球比赛更激烈，但这里一切都是比赛模式。”

卢卡库将他在意大利的快速起步归功于场外的勤奋工作和语言能力，意大利语是26岁的他学会的第7种语言。

他还表示，在英国经历了一段痛苦的职业生涯后，环境发生了变化，这对他有所帮助。

他认为他和他的好友保罗·博格巴是红魔在老特拉福德期间的替罪羊，尽管他在96场比赛中为红魔进了42球。

“开始的时候（对我的评论）总是‘是的，但是……’”他补充道：“在欧洲超级杯对阵皇家马德里的比赛中我进了一球，但错失了一个机会。评论是：‘但他错失了那个。’”

“在我的第一场英超联赛对阵西汉姆的比赛中，我进了一球：‘是的，但是……’从那以后，我开始想事情会怎样发展。在曼联的一年就把八年的成绩抹去了。博格巴和我被指责是曼联失败的原因。”