卢卡库：10年前效力切尔西的经历很痛苦 但那帮助我成为今天的自己

这位比利时前锋在10年前作为一名有前途的年轻球员被蓝军签下后，于今年夏天回到了斯坦福桥球场

卢卡库在切尔西的首个赛季出场15次，但这位比利时国脚声称，这段“痛苦而有益的”经历帮助他变得全面。

这位28岁的前锋在今年夏天回到了切尔西，10年前他曾作为一个潜力新星被蓝军签下。

十年前他没有产生预期的影响，但十年后，他作为这个星球上最可怕和最高产的射手之一回来了，而十年前的那些经历让他变得更出色。

卢卡库告诉切尔西官网：“第一次效力切尔西的经历是痛苦而有用的，但我会说这段经历对我的帮助大于伤害，因为它塑造了我现在的心态和思维方式，让我成为今天的我。”

“那时候球队非常优秀，但是没有人看到他们在训练之后所做的额外努力。作为一个18岁的小将，我每天都能亲眼看到球员们在他们的球技上付出了多少努力。”

“从那时起，我就知道，要成为这样的球员，你必须这么做。我告诉自己‘当我不踢球的时候，这就是我要做的’，这基本上就变成了一种生活方式。”

虽然卢卡库第一次效力切尔西时没有进球，但他在外租到西布朗时打进了17球，而在埃弗顿的三个赛季，他打进了104球。

这些表现为他在2017年赢得了以7500万英镑转会曼联的机会，在前往意大利之前，他为红魔贡献了42个进球。

卢卡库在国际米兰成为意甲冠军，在95次出场中攻入64球，在以9800万英镑的价格回到斯坦福桥后，他已经为蓝军攻入4球。

在谈到他取得的进展以及他是如何走到这一步的时候，卢卡库补充道：“我现在冷静多了。”

“当了父亲后，我变得成熟了，也更放松了。在意大利成功后，我知道要取得胜利需要付出什么，这对我真的很有帮助。在过去的三年里，我建立了一些可以在我的职业生涯中继续下去的东西。”

“这可能很复杂，但当你真的下定决心去做某件事，并为这个目标付出一切时，你就能实现它。我承认自己的小特点和天赋，但我也知道自己不擅长什么，我真的花了很多时间在这些方面上，使自己成为一个全面的球员。”

“现在，我感觉很好。我很高兴能有这样的机会，作为一支球队，我们的开局非常顺利。我的队友们让我的日子过得很轻松，教练也做得很好。我们的表现很好，但我们一直在寻找下一个挑战。”