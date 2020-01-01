卢卡库霸气宣布新王降临米兰城：我来这里就是要赢

比利时人在周日庆祝了他的球队对同城对手令人难忘的逆转胜利。

罗梅鲁·卢卡库表示，在米兰德比中4-2击败AC米兰后，国际米兰展示了他们永不言败的精神。

国际米兰在半场结束时以0-2落后，但却上演了一场令人难忘的逆转，并登上积分榜榜首。

“我们在下半场做得很好。上半场他们踢得很好，我们给了他们太多空间，让我们陷入挣扎。”在补时阶段进球的卢卡库告诉意大利天空体育：“然而，我们在中场休息后表现得很好。我们完成了反败为胜，我们对胜利感到高兴。我想每个人都看到了这支球队的心态，我们从不放弃，我们一直都在寻求胜利。”

其他球队

“我来这里是为了赢球，我唯一的目标就是帮助球队取得成绩。我要感谢所有的球迷，我的队友，安东尼奥·孔蒂先生和他所有的幕后工作人员，感谢他们对我的支持。”

这位比利时人随后在社交媒体上宣布，“城里有了一位新国王”，他继续在意大利开始了精彩的生活。

同样取得进球的荷兰中卫德弗赖告诉国际电视台“”“教练让我们明白了他想要什么，在中场休息时需要改进什么，幸运的是，我们很快连进两球，重新回到了比赛中。我们赢了。”

“进球是难以置信的感觉和记忆，将永远持续下去。胜利是一种独特的感觉。现在形势很紧张，我们必须像这样继续下去，赢得比赛。我们现在开始关注那不勒斯，因为周三的比赛并不容易。”