卢卡库阿扎尔支持亨利回比利时：我们在这等你

去年欧洲红魔在俄罗斯征战时的一员，这位1998年世界杯冠军，在执教三个月后被摩纳哥解聘。

阿扎尔和卢卡库都表达了对被解雇的摩纳哥主教练亨利的支持，他们都承认将会张开双臂欢迎亨利回到比利时。

今年10月，41岁的他离开了比利时国家队的助教职位，前往法甲联赛的出任主教练。

但在令人失望的3个月执教后，这位法国人在20场比赛中只赢了4场，随后被解雇，取而代之的是他前任莱昂纳多·雅尔丁。

然而，在亨利离开后，切尔西前锋阿扎尔和曼联前锋卢卡库都对这位前阿森纳球星的执教技巧给予了高度评价。这两人都曾在去年的俄罗斯世界杯上与亨利一起工作。

而在击败日本和巴西进入半决赛前，比利时以G组第一的成绩出线，并最后取得了该项杯赛的第三名。

尽管他们在最后四强中以微弱的劣势输给了最终的冠军法国队，但他们在与英格兰队的三四名较量中重整旗鼓，夺得铜牌。

在联赛杯杯半决赛战胜托特纳姆热刺后，阿扎尔告诉记者，他对亨利的能力的赞美溢于言表。

“他在比利时的表现很好。”这位28岁的球员说。“摩纳哥今年表现不佳，他遇到了麻烦。他曾努力试图扭转局势。”

“他没有成功(但)得到了我的全力支持。我不担心，我知道他将来会成为一名伟大的教练。”

“我们会欢迎他回来。如果他想回来，我们就在这里支持他。”

曼联前锋卢卡库也表达了希望亨利回到比利时的愿望。

“很遗憾他在摩纳哥丢了工作，但现在我希望他能回到国家队。”这位25岁的球员告诉记者。

“他会回来的，因为我们需要他。”

自世界杯以来，比利时只输过一场比赛，那是他们在欧洲国家联赛A级别第二小组与瑞士队的比赛。那次失利让他们失去了参加今年在葡萄牙举行对的决赛的机会。

接下来，他们将于明年3月开始他们的2020年欧洲杯预选赛，他们将在I组中对阵俄罗斯，其他对手还有苏格兰、塞浦路斯、哈萨克斯坦和圣马力诺。