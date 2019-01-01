卢卡库铺路加盟国米？孔蒂是世界上最好的教练

当比利时前锋还在等待他转会到圣西罗的消息得到批准时，他对与这位前切尔西主帅共事的想法充满了热情。

卢卡库透露他会抓住机会在国米与孔蒂共事，他称这位意大利人是“世界上最好的教练”，同时暗示他已经决定了自己的未来。

卢卡库自2017年夏天从埃弗顿转会到穆里尼奥麾下以来，已经在曼联效力了两个赛季。

尽管在96场比赛中打入42粒进球，并且在曼联效力期间，他一直在努力为自己在老特拉福德赢得声誉。

他对阵英格兰和欧洲最大球队的记录受到了特别的关注，而曼联在经历了2018-19赛季的激烈竞争后，正寻求在今年夏天重建。

国米极有可能成为了他下一个目的地，卢卡库似乎已经同意了这一转会——不仅仅是因为他们新教练的身份。

“嗯，孔蒂去了国米，对我来说他是世界上最好的教练，”这位比利时国脚说。

“关于我的未来，我已经做出了一个决定，出于对曼联的尊重，我仍然不能公开透露，我和曼联还有合同。”

卢卡库继续表达了他对意大利顶级联赛的钦佩之情，他指出最近一系列备受瞩目的新援的到来表明了这是一个正在上升的联赛。

“我是一个意甲球迷，那些和我关系密切的人都知道我一直想在英超和意甲踢球:我爱意大利，”他补充道。

“然后C罗来了，萨里将去尤文图斯，安切洛蒂将在那不勒斯——意甲将是令人兴奋的。”

“我的俱乐部和经纪人会讨论转会事宜，但是我已经下定决心了。”

“我和曼联有合同，这取决于他们。我会和俱乐部以及我的经纪人谈谈，做出最好的决定。无论如何，我相信这将是一个非常忙碌的夏天。”