卢卡库避免重伤侵袭 或许在两三周后复出

扫描结果显示了好消息，这位比利时巨星不会缺阵太久

在周四进行了一系列的扫描检查后，切尔西相信卢卡库避免了一次严重的伤病，他很有希望在两到三周后复出。

在切尔西4-0战胜马尔默的比赛中，这位28岁的前锋由于尼尔森的犯规导致右脚踝韧带肿胀，但并没有严重受伤。

接下来切尔西要看图赫尔在未来几天里对治疗的反应，图赫尔说道：“卢卡库在禁区内被犯规扭伤了脚踝，维尔纳的腿筋受伤了，他们两人都需要一段时间。我们需要更多更精确的检查，但他们会在一些比赛中缺席。”

卢卡库的经纪人帕斯托雷洛则告诉天空体育：“我非常担心，因为卢卡库是一个很想积极比赛的球员，而看到他在点球之后还躺在草皮上那么久我很担心，因为他是那种会马上站起来的球员。”

“他倒下了4分钟，当时我和切赫在一起，我和他说我很害怕，因为卢卡库不是那种会小题大做的球员。”

“当他站起来的时候，我想这不是一个好兆头，现在我们在等待检查结果，所以我们很快就会知道更多的事情。”

“但是如果你看了他受伤的图片和视频，你会发现他的脚踝已经被身体压得很严重了，但是他是个强壮的小伙子，他非常想参加每一场比赛，所以我确信他很快就会恢复得更强壮。”

“他昨天的第一反应是非常伤心，但每个人都看到他踢得很好，如果他没有被换下，我百分之百肯定他会进球的。”

“他状态很好，但他真的很专注，他会尽快恢复。他的理疗师在他家里，所以他每天晚上甚至在睡觉前都在努力工作，所以如果有时间复出的话，会比计划的要早。”