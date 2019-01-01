卢卡库遭遇歧视 孔蒂忠告球迷：别花时间侮辱对手

这名前锋在去罚点球的时候受到了球迷们的嘘声，他成为了最近一个被卡利亚里球迷辱骂的黑人球员。

在国际米兰客场2-1击败卡利亚里的比赛中，罗梅鲁·卢卡库在现场打进致胜一球之前，遭到了卡利亚里球迷的种族主义口号。

卢卡库在下半场进行到一半时有机会主罚点球，他忍受着球迷的嘘声。这位前锋在点球命中后停了下来，盯着观众席上的球迷。这个进球也为国米带来了三分。

这是另一起涉及卡利亚里球迷的事件，近年来，多名黑人球员指控卡利亚里球迷进行种族主义的辱骂。

上个赛季，当莫伊斯·基恩在撒丁岛竞技场为尤文图斯攻入制胜一球后，他盯着球迷们，对卡利亚里的球迷也有类似的反应。

基恩当时受到了莱昂纳多·博努奇的批评，不过他得到了队友布莱斯·马图伊迪的支持。

马图伊迪一年前也曾受到卡利亚里球迷的种族主义嘲讽。

前佩斯卡拉中场球员蒙塔里也声称在2017年的一场比赛中受到卡利亚里球迷的种族主义口号。

赛后，国米后卫米兰·什克里尼亚尔证实卢卡库受到了言语上的虐待，他告诉记者，他告诉卡利亚里的球迷保持安静。

“我听到了一些我认为不应该存在于足球中的事情，所以我告诉卡利亚里的球迷们闭嘴。”什克里尼亚尔告诉媒体体育：“但现在我们不去想它了。”

主教练孔蒂声称没有听到球迷的呼喊，但是他说意大利必须改善球迷对待对手球员的方式。

孔蒂说：“我不能对这一事件发表评论，因为我没有听到。尽管如此，总的来说，我们需要在意大利做出很大的改进，对工作人员更加尊重。当我在国外工作的时候，球迷们会为自己的球队加油，而不是把所有的时间都花在侮辱对手上。”

卢卡库已经在意甲获得良好开局，他在8月份从曼联转会过来，花费了国米7400万英镑(9000万美元)。

比利时人在两场比赛中打入两球，国米在新教练孔蒂的带领下取得完美开局，战胜了莱切和卡利亚里。