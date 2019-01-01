卢卡库谈种族主义：我把愤怒发泄到球场上

这名比利时前锋本赛季在国际米兰的第二场比赛中就遭到种族歧视，他曾多次公开表示反对种族歧视。

罗梅鲁·卢卡库谈到了他本赛季为国际米兰效力时所面临的种族歧视，他说：“我把我的愤怒带到球场上。”

卢卡库是8月份从曼联加盟国际米兰的，他在国际米兰的第二场比赛中就受到了种族歧视。在国际米兰2-1战胜卡利亚里的比赛中，他在下半场罚进了一个决定性的点球，他受到了许多主场球迷的猴子歌声。

随后，卡利亚里逃脱了惩罚，因为意大利足协体育司法小组裁定，这些歌声在“规模和实现程度”方面不应被视为具有歧视性，尽管有明确的视频证据，而且事实上，卡利亚里球迷已经多次犯事，而就在几个月前，他们的球迷还对莫伊塞·基恩进行了种族歧视。

在接受《纽约时报》采访时，卢卡库透露了自己听到歌声时的想法：“（我想）我要进球了。我要赢了。我要回家了。”

“我在生活中遇到过很多次。我为自己建造一个壳。我把愤怒发泄到球场上。”

卢卡库被另一起种族主义丑闻所震撼，《罗马体育报》在这个月早些时候用卢卡库和斯莫林的照片作为头版头条，并以“黑色星期五”为标题，预告了国际米兰和罗马的比赛。

卢卡库称这是“最愚蠢的头条”，并在Instagram上写道：“你们这些家伙一直在助长负面情绪和种族主义问题……教育是关键。”

《罗马体育报》为这一标题进行了辩护，并将此事描述为“私刑”，让事情变得更糟。

意甲在本月早些时候也遭到了激烈的批评，此前，意甲推出了一项反种族主义运动，其中包括几幅猴子画像，此举被广泛谴责为适得其反。

与种族主义作斗争的不仅仅是意大利足球，保加利亚、荷兰和英格兰的种族主义事件也成为了本赛季的头条新闻。

在上周末切尔西2-0战胜托特纳姆热刺的比赛中，发生了最新的一起事件。安东尼奥·吕迪格称他在看台上听到了种族主义口号，并在推特上写道：“2019年还存在种族主义，真是太可惜了。这种胡言乱语什么时候才能停止呢？”