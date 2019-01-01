卢卡库：穆帅为曼联做了很多 理应得到尊重

这位比利时国脚是被葡萄牙教练带到老特拉福德的，他相信这位教练在两个赛季中的表现值得称赞。

卢卡库表示穆里尼奥为曼联“做了很多”，葡萄牙人所担任的工作值得人们的尊重。

2016年夏天穆里尼奥在老特拉福德执掌帅位以来，这位久经考验的教练在他的处子秀中就拿下了三个奖杯。

然而他在第二个赛季中空手而归，但最终曼联以亚军的身份重返英超前四，仅仅落后于以破纪录总积分夺冠的曼城。

穆里尼奥被期望在这些基础上再有所建树，但是在18 -19赛季初经历了一些考验后，他于12月被解除了职务。

索尔斯克亚作为他的继任者给人们留下了深刻的印象，作为看守教练督战获取八连胜。但卢卡库是不愿透露那位之前签下他的教练和现在正在队中执教的教练的一些差异。

比利时国脚告诉媒体：“我不会比较这两位主教练。”

“我认位穆里尼奥为俱乐部做了很多。”

“他赢得了很多奖杯，所以我很尊敬他。”

“是他把我签下并带我来到曼联。”

卢卡库在穆里尼奥的执教下几乎保证了全勤的上场时间，这位25岁的球员得到了教练的全力支持，而教练对他也有着坚定的信心。

但在索尔斯克亚的领导下，情况已经不同了，拉什福德在新教练的手下担任了中路先锋的角色。

卢卡库还没有在曼联的临时教练的带领下首发过一场英超联赛，但他很享受作为球队的一员再次追逐冠军联赛的资格和在杯赛上的成功。

他补充道：“索尔斯克亚才刚刚开始自己的执教。”

“我希望一切顺利。我只希望我们能进入到积分榜前四并且赢得一个奖杯。”

卢卡库最近的一次首发出场是在足总杯第四轮3:1战胜阿森纳的比赛，他在那场比赛上送上助攻两次。

他希望他的表现能给索尔斯克亚一些思考的东西，而曼联将在周二伯恩利做客老特拉福德的时候重返英超赛场。