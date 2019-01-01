卢卡库：早已知意甲有歧视 欧足联必须行动

这位比利时前锋受到了针对卡利亚里的种族主义辱骂，他认为管理机构不能光说不做。

卢卡库说当他今夏从曼联加盟国际米兰时，他就知道自己在意甲会面临种族主义的辱骂，但他还是很享受在意大利的生活。

随着种族主义继续困扰着比赛，这名26岁的比利时国脚在九月国际米兰2-1击败卡利亚里的比赛中遭到了看台上的辱骂。

卢卡库在新闻发布会上承认：“我知道这迟早会发生。我已经准备好了，因为在来这里之前，我和一些在意甲踢球的朋友谈过，他们警告过我。在卡利亚里，这是一个艰难的时刻。意甲和欧足联需要做得更多。欧足联必须行动起来。我们可以发起一场‘反对种族主义’的运动，但如果我们不对这种现象采取任何行动，那就没有意义了。”

卢卡库强调他在新环境中很开心，因为他在曼联度过了一段不愉快的时光。尽管他状态很好，但他知道作为一名球员他还能提高。

“我在意大利踢得很开心。”他补充道：“街上的人对我很好，我的家人也喜欢这里。我想把重点放在这上面。当我踢得不好的时候，我想让孔蒂告诉我。我26岁了，我知道我可以进步。”

卢卡库目前正在比利时国家队征战，罗伯托·马丁内斯的球队将在2020年欧洲杯预选赛中客场挑战俄罗斯，主场迎战塞浦路斯。

卢卡库还不确定能否出战俄罗斯，但他说他渴望在周六的比赛上场。

“我现在没事了。”他说：“几周前我在对阵多特蒙德的比赛中受伤，但现在好多了。如果马丁内斯能让我参加比赛，我很乐意为球队做出贡献。明天并不容易，但我们不会缺乏动力。我们希望得到一个积极的结果。”