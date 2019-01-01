卢卡库或赛季报销 曼联生涯或提前结束

由于腿筋受伤，卢卡库可能已为曼联踢了最后一场比赛。

曼联前锋卢卡库可能会错过本赛季余下的比赛，因为他的腿筋严重受伤，这对索尔斯克亚的阵容无疑雪上加霜。

曼联目前在英超积分榜上排名第六，还有对哈德斯菲尔德和卡迪夫城的比赛，他们将努力挤进前四。

但卢卡库在腿筋受伤后，他参加上述两场比赛存有疑问。

这位比利时国脚周二接受了腿部扫描，曼联的医疗人员目前正在评估他是否能在本赛季再次上场。

现年25岁的卢卡库此前曾承认，他不知道下赛季是否还会留在曼联。本周早些时候，他说：“我不知道，我不是来这里辟谣的。我还在合同期内。”

据报道，AC米兰和国际米兰都在追踪卢卡库的进展，但是他们知道如果他们想要得到他，他们将不得不支付一大笔费用。

据称曼联为他开出了7500万英镑的价格，希望能收回2017年夏天从埃弗顿签下他时花在他身上的钱。

国米正在寻找伊卡尔迪的替代者，他可能在这个夏天离开梅阿查球场。

与此同时，米兰正在寻找一名锋线搭档与皮亚特克并肩作战。

据报道，卢卡库在决定自己的未来之前，正在寻求对他在曼联地位的保证。

在索尔斯克亚执教初期，他的首发位置就被拉什福德抢去了，此后他一直难以找回位置。