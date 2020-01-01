卢卡库：我永远不会原谅博阿斯 不是我的奖杯我不会触碰

这位国米前锋表达了自己对效力前主帅博阿斯的不满，并强调自己并没有碰触切尔西的那座欧冠奖杯。

罗梅鲁·卢卡库承认，在2012年切尔西赢得欧冠冠军时，自己并没有“碰过”奖杯，尽管已经过去了很多年，比利时人依旧对博阿斯将他排除在大名单之外而耿耿于怀。

当时蓝军任命了另一位葡萄牙主帅博阿斯，让他成为了穆里尼奥的继任者，不过“狂人二世”只在斯坦福桥执教了几个月时间，最终被迪马特奥所取代。

在这位意大利战术家的带领下，切尔西获得了队史第一座欧冠奖杯，这也是迪马特奥执教生涯中取得的最大成就。

其他球队

卢卡库当时只有十几岁，在他的一线队处子赛季中只出场了12次。

回忆起那段时间，卢卡库告诉HLN:“迪马特奥告诉我，我会一直待到决赛结束。他认为所有人都应该一起去参加决赛，包括那些停赛和少数没有进入欧冠大名单的球员，队伍这一点，我很感激他。”

他补充道:“赢得欧冠是我一直以来的梦想之一，那时候你肯定会想和球队一起庆祝。对于19岁的我来说，这本身就是件好事。我为整个俱乐部感到高兴，但是有一个人从我身上夺走了太多东西，他就是前主帅博阿斯，我永远也不会原谅他。”

在接近欧洲足球最令人垂涎的奖杯时，卢卡库表示：“我没有用手指去碰它。因为这不是我自己赢得的奖杯。”

“从我11岁起，这就是我的准则，如果我没有贡献任何东西，那它就不是属于我的奖杯。只有当你自己为一个奖杯或一个冠军头衔做出了贡献，你才可以炫耀它。”

卢卡库对维拉斯-博阿斯的冷落并不是唯一的问题，马赛的现任老板也被认为对他的发展没有什么好处，因为他总是让自己做一位前场万金油。

这位曾经效力过西布朗、埃弗顿、曼联和国际米兰的前锋说:“我曾经在左路踢过，也曾在右路踢过。在这种情况下，你无法进步。”

“然后在某个时间点，你必须为自己的未来考虑。所以我把我的想法告诉了俱乐部。我知道博阿斯也有压力，但他无论如何都不应该那样对待我。”

“迪马特奥对我的态度完全不同，他立刻让我参与了所有比赛，其实早该如此，真的，我从来没有原谅过博阿斯。”