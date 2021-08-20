卢卡库：我不需要在英超证明什么 我已经赢得了人们的尊重

这位前锋在为国米赢得意甲冠军后回到了英格兰，此前他曾在切尔西和曼联效力

在以9750万英镑的价格从国际米兰转会到切尔西后，卢卡库回到了英超联赛，他觉得自己在英格兰足坛没有什么需要证明的。

在少年时期未能取得突破之后，卢卡库如今再次回到了蓝军。在西布朗和埃弗顿表现出色的他曾以7500万英镑的价格转会曼联，但在老特拉福德的两年里他的表现并不稳定，最终以大致相同的价格被卖到意大利。

卢卡库在国米给人留下了深刻的印象，帮助他们赢得球队11年来的首座意甲冠军，随后这位比利时前锋又回到了切尔西——他不认为自己需要向任何人证明什么。

在切尔西的新闻发布会上，卢卡库说道：“我不需要向任何人证明任何事。唯一能激励我的是我自己。我是一个自我激励的人，而且一直都是。我是一名切尔西球员，我很高兴现在身处这里。”

“我在其他地方也有过成功的经验，那里还有不同的比赛风格，更注重技术和战术。英超联赛拥有一切，我几年前的经历非常棒。我喜欢场上和场下的每一分钟，但在意大利的经历让我成为了一名更加全面的球员。”

“现在我要利用好自己在意大利学到的东西。看了过去几年的英超联赛，球员们变得越来越好，球队也变得越来越好，我已经准备好迎接挑战。”

卢卡库在2011年从安德莱赫特转会到切尔西时还是一个潜力新星，但在被租借到西布朗和埃弗顿之前，他只代表蓝军一线队出场10次，一球未进，最终他在2014年转会离队。

现在，28岁的卢卡库被评为世界上最好的前锋之一，他说他从自己在伦敦的第一段经历中学到了很多，并且已经准备好为图赫尔的欧洲冠军球队带来持续的成功。

他说道：“这与记录无关，重要的是赢得奖杯。我意识到当你赢得一些东西时，人们对你的态度是多么的不同。这是我所学到的。在我与德罗巴、特里或孔蒂的谈话中，当你开始赢得比赛时，我得到的尊重是不同的。”

“这是我真正想要的。我太想赢了。我去了国际米兰，然后我们做到了。这是唯一对我重要的事，赢。进球，是的，这很美妙。我知道我处在一个可以进很多球的位置，但是赢得奖杯，这让你与众不同。”

“我当时很年轻，我想我没有现在这么成熟。我的旅程有很多起伏，但最终，如果你不断努力，你知道你总是会有机会的。我和俱乐部的关系一直都很好，现在能在完美的时间回到这里，感觉很好。”