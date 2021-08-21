卢卡库、多纳鲁马和阿什拉夫：为什么意甲的球星都走了？

意大利顶级联赛受到新冠肺炎的影响比大多数国家都要严重，因为其许多财政问题早在疫情之前就出现了

国际米兰的球迷有理由担心。因为在带领蓝黑军团11年来第一次夺得意甲冠军的几天后，孔蒂辞去了教练一职。

每个人也都知道原因。俱乐部的中国老板苏宁集团正在经历严重的财务问题。至少有一名顶级球员将被出售；对孔蒂来说，卖掉一个主力已经太多了，他想继续加强他的联赛冠军阵容，而不是削弱它。

因此，球迷们寻求得到俱乐部的保证。一场会议很快就在死忠球迷团体和俱乐部管理层之间安排了。

没有人试图淡化俱乐部糟糕的财政状况，但球迷团体被首席执行官马洛塔和体育主管奥西利奥的继续留任所宽慰。

这个球迷团体在一份声明中写道：“我们还没有和俱乐部老板谈过，但我们也确定，只要马洛塔和奥西利奥还在，国米的雄心将不会改变。”

然而，即使是马洛塔和奥西利奥也无法阻止国际米兰失去他们的冠军队伍中最重要的成员，卢卡库。

比利时国脚转会切尔西对国米来说不仅仅是一个沉重的打击；这对意甲联赛来说也是一个严重的挫折，意甲已经在这个夏天失去了几名球星。

正因如此，本应沉浸在蓝衣军团赢得欧洲杯冠军的荣耀之中的球迷们现在开始担心国内联赛的未来。

意甲不仅失去了上赛季的MVP卢卡库，还失去了最佳门将多纳鲁马和最佳后卫罗梅罗，以及另外两名本应在2020-21赛季每个球迷球队中都有一席之地的球员：德保罗和阿什拉夫。

此外，意甲年度最佳年轻球员弗拉霍维奇仍可能被马德里竞技挖角，而联赛中最大的明星C罗继续留在尤文，只是因为他的经纪人无法找到其他顶级俱乐部接手球员。

这是一个悲剧性的现实；意甲俱乐部完全无力阻止他们的顶级球员被巴黎圣日耳曼和他们的英超对手带走。

乌迪内斯主帅、前切尔西助理教练卢卡-戈蒂告诉够力足球：“我认为有必要让意甲联赛的高层和我们所有俱乐部的主席就一个长期的计划达成一致。”

“我们需要的是对未来的展望，涵盖未来5到8年，这将使我们能够弥补与最富有的俱乐部之间的经济差距。”

“英超已经达到了意甲目前无法匹敌的经济水平。我们缺乏卓越的标准，这通常是目光不够长远的结果。我们经常只看到眼前的东西。”

虽然疫情引发的金融危机是一场谁也无法预见的灾难，但意甲在新冠疫情之前就存在财政问题。

《米兰体育报》的马尔科-艾瑞亚告诉够力足球：“国际米兰的危机可以从两方面解读，的确，这是意大利俱乐部面临的现金流困难的最显著例子，但国际米兰的麻烦源自中国，这也是事实。”

“这是一场非常具体的危机，与它们的所有者苏宁集团有关，后者正面临巨大的财务问题，这与中国市场的消费动态以及张氏家族的投资有关，这些投资显著增加了他们的总体债务。”

“在某种程度上，苏宁再也无法向国际米兰注入资金，甚至在中国政府出台阻止对海外企业的投资的新规之前就是如此。我们在这里谈论的是一位在2016年至2018年间向俱乐部注入了4亿欧元的老板，此外他还与亚洲合作伙伴签订了商业合同。”

“但是现在我们已经处于另一个阶段；苏宁在国际米兰的股份已被交易给橡树资本，以换取2.75亿欧元的贷款，而这甚至不足以保持俱乐部交给孔蒂的冠军项目，正如我们所看到的那样，国米随后出售了他们最有价值的两名球员，卢卡库和阿什拉夫。”

“然而，意甲比其他欧洲顶级联赛受到的影响更大，而且仍在遭受折磨，因为即使在新冠疫情之前，意甲的健康状况也很糟糕。由于管理失误和缺乏明确的长期战略，在国际竞争方面存在着长期的竞争危机。”

“在这个电视转播权的时代，所有进了意大利俱乐部口袋的资金被体育开支、工资和转会费所消耗，却没有被用于必要的基础建设投资、推广、营销和俱乐部的持续性发展。

“暴发户们的到来把资本转移到了其他地方，加上意大利旧日资本的衰落，导致莫拉蒂和贝卢斯科尼历史性地卖掉了国际米兰和AC米兰。”

“例如，在新冠疫情爆发前的2018-19赛季，意甲联赛尽管获得了7亿欧元的资本收益，但仍损失了近3亿欧元，并累积了25亿欧元的净债务。所以，这就是疫情爆发前的令人不安的本质。”

考虑到接下来发生的事情，国际米兰、AC米兰和尤文图斯同意参加欧洲超级联赛也就不足为奇了，这几乎可以立即缓解他们的资金流动问题。

当然，欧超联赛计划因为球迷的强烈反对最终失败了，主要是英格兰球迷的反对。但它并没有就此消失，尤文、巴塞罗那和皇家马德里仍然在拼命地努力让它活着，他们相信这是拯救足球的唯一途径。

然而，尽管欧超联赛可以毫无疑问地解决这些俱乐部的财政问题，但它对解决日益扩大的贫富差距毫无作用。

戈蒂说道：“听着，我无法分析欧洲足球在过去二三十年里发生的每一件事，但我可以谈谈意大利，足球资源正越来越集中在金字塔的顶端。”

“以前，意甲、意乙和意丙之间有资金流动，但后来我们看到意甲和意丙之间出现了巨大的差距。电视转播协议最终让更多的资金流向了更少的俱乐部。所以现在，即使在意甲联赛中，精英球员也几乎完全脱离了其他球员。”

“所以，这是足球界长期以来的趋势。超级联赛只是朝着这个方向迈出的最新一步。”

“这一次，让我们所有人都无法接受的是，体育竞技的基本原则——参赛、晋级和降级都应该依靠球场上的表现决定——被废除了。”

“在美国，这样的体制可以成功，因为在那里，每一项运动本质上都是由一个机构领导的，但对我们这些关注欧洲足球的人来说，你不能接受某些俱乐部即使输掉比赛还能继续参赛。”

“所以，这是最终导致超级联赛崩溃的核心原则。”

但是，如果欧洲足球的结构不进行重大改革，最终可能会出现由少数超级俱乐部主导欧冠和转会市场的局面，这是可以理解的。

Sportitalia转会专家詹路易吉-隆加里表示：“超级联赛计划的崩溃让三支俱乐部获利，那就是切尔西、曼城和巴黎圣日尔曼，他们都有石油巨头背景，因此，他们可以随意投资。”

“我们已经看到了最近几天瓜迪奥拉回应克洛普对球队结构的批评所引起的争议。”

“而且，就目前情况来看，如果没有超级联赛，我们的处境似乎更糟。在有超级联赛的情况下，至少有12家俱乐部的财务状况差不多，成功的机会也差不多。”

“而现在，我们只有三支超级俱乐部，所以我们显然需要对这个系统进行重大改革。”

欧足联的反应显然是关键。然而，如果不采取措施重新分配欧洲赛事的收入，那么欧足联计划引入的“瑞士制”比赛模式只会加剧贫富差距问题。

此外，它们为控制支出而出台的财政公平原则条例改革计划也很难令人振奋。

艾瑞亚告诉够力足球：“欧足联正在修改财政公平原则，废除盈亏平衡规则，这意味着一家俱乐部在三年的时间里可能累积最多3000万欧元的亏损。”

“我们现在正朝着工资上限的方向发展，也就是限制工资与俱乐部的收入成正比，但通过征收奢侈税来缓解。

“如果是这样的话，那些有能力注资弥补损失的俱乐部老板很容易就能通过支付奢侈品税，来花超过规则允许的钱。”

“的确，他们花的钱可以在整个系统中得到重新分配，但这只是验证了我们已经知道的事实：最富有的俱乐部可以比其他任何球队花得更多。”

“只要看看巴黎圣日耳曼今年夏天进行的天文数字般的引援就知道了，在人员流动方面落后于欧洲顶级俱乐部的意大利俱乐部，可能会在国际赛事中进一步失去优势。”

那么，意甲还有希望吗？有什么办法能让它回到80年代末90年代初的辉煌时期吗？

正如西甲主席特巴斯最近在接受《意大利晚邮报》采访时所指出的那样，尽管世界上最具市场价值的运动员C罗加盟意甲，但从全国来看，意甲电视转播权价值实际上下降了10%。与此同时，意甲在某些地区还难以卖出转播权。

隆加里告诉够力足球：“你只需要想想这样一个事实，在意大利赢得联赛冠军的球队从电视转播权上赚的钱，与刚刚从英冠升入英超的球队拿到的钱差不多。因此，意大利的形势很严峻，比其他国家更糟糕，因为电视转播的收入不够。”

“但是没有魔法棒可以一下子让所有这些经济问题消失。对于俱乐部来说，唯一的可能就是避免过度扩张，尝试做一些他们负担不起的事情。”

“采取谨慎做法的最好例子显然是亚特兰大，他们一步一步地建立了一支即使在欧冠联赛中也具有竞争力的球队。”

的确，亚特兰大所做的是非常了不起的。在意甲联赛中，亚特兰大的预算仅排在第11位，但他们将连续第三个赛季参加欧冠联赛。

他们不仅取得了超出预期的成绩，而且在主教练加斯佩里尼的精心策划下，他们还踢出了令人激动的比赛风格。

他们是一个很好的例子，当整支俱乐部被一个统一的愿景团结在一起时，这个愿景是基于一个强大的球探网络，一个蓬勃发展的青训部门，一个明智的招募计划和一个清晰而连贯的足球哲学。

戈蒂说道：“地方俱乐部很难竞争，在最高水平上存在巨大的财政缺口。如果最富有的球队被高层和教练管理得很好，其他球队几乎不可能与他们竞争。”

“即使是意甲的中等水平球队，现在也至少比精英级别低两级，所以要解决这种经济失衡很困难。”

“然而，在贝加莫，他们正享受着悠久历史中最伟大的日子。他们在经历着21世纪初乌迪内斯发生的事情。”

“他们的表现表明，如果一些关键因素到位，仍然有可能挑战奖杯和前四。”

“莱斯特城在几年前赢得了英超冠军，这是我们的榜样，看到这个不可思议的故事在亚特兰大展开，真是太好了。”

“这是时间、耐心、谨慎和连续性的产物。这不像巴黎圣日耳曼那样，是由主席向俱乐部注资。”

“这是创意和战略的结晶。这要归功于贝加莫那些有才华的人们，他们非常清楚自己在做什么，它给了我们其他所有人希望。”

在缺乏投资的情况下，意甲现在只能抱着希望。