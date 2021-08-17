卢卡库：在国米两年让我彻底进化 我已不是之前那个卢卡库

卢卡库表示在意大利踢球的经历让自己成长许多，他非常期待向英超球迷证明自己

切尔西新援卢卡库表示在国际米兰的两年经历帮助他掌握了一个前锋所需要的所有技能，他希望以身作则，带领切尔西在新赛季赢得更多冠军。

10年前，切尔西从安德莱赫特签下了当时被誉为最有潜力新星的卢卡库，10年后的现在，卢卡库重回蓝军，打破了队史转会费纪录。

初次效力切尔西期间，卢卡库一直没有适应球队的节奏，但在国米与孔蒂合作两年后，他表示自己已经得到了全面进化。

这位比利时球星告诉切尔西官网：“我感觉自己更全面了，我尝试掌握一个前锋所需要的所有技能，我只想一直在小细节上不断改进，同时也不断改进我的强项。”

“我是一个领袖，但我更像一个粘合剂，确保每个人都感到舒适和自信，这就是我的领导方式。”

“当比赛中遇到困难的时候，他们可以依靠我，我也会一直鼓励我的队友，不会对他们发脾气或咆哮。”

“我当然和图赫尔谈过了，他的要求很明确，他希望我成为球队的领袖。我的角色将取决于比赛计划是什么，以及主帅希望我做什么，看看 他是想让我成为进攻支点，还是攻击对手身后的空间，我都可以做到。在意大利的两年帮助我掌握了作为一名前锋的所有技能，现在我准备好了。”

“我喜欢我们的战术体系，我很灵活，我可以踢双前锋也可以踢单前锋，我已经习惯了这种战术，因为这就是我们在比利时国家队的战术，所以我不需要太多时间来适应。”

谈及意大利足球和英格兰足球的区别，卢卡库表示：“意大利在战术上和技术上更好，但在英格兰，强度第一，这就是区别之处。”

“但这对我来说不成问题，因为我在英格兰待了8年了，我知道这是怎么回事。我并不是一个新来的球员，不知道该期待什么，相反，我很了解英超联赛…现在我们必须期待接下来的事情。”

“我已经不是以前的卢卡库，我进化了，而且这支切尔西也很强，所以我们只需要在球场上证明这一点，并向英超冠军发起挑战。”