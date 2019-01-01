卢卡库回应种族歧视：现在是2019年 这是倒退

国米前锋在对阵卡利亚里的意甲联赛中遭到了种族歧视辱骂，他呼吁需要采取行动。

国际米兰前锋卢卡库在周日对卡利亚里的意甲比赛中受到了辱骂，他呼吁足协和社交媒体公司采取更多措施来解决种族歧视问题。

在萨迪尼亚球场2-1战胜对手的比赛中，卢卡库忍受着球迷的嘘声走上了罚球点。

这位比利时国脚盯着聚集在球门背后的卡利亚里球迷以示回应，在打进点球后和队友们一起庆祝。

周一，卢卡库在他的Instagram主页上发帖，批评足坛当局和社交媒体公司在处理这个问题上做得不够。

他还建议球员们应该共同努力，针对最近的事件发表公开声明。

“上个月很多球员都遭受了种族歧视。我昨天也遇到了，”这位26岁的球员说。

“足球是一项人人喜爱的运动，我们不应该受到任何形式的歧视，这会让我们的比赛蒙羞。我希望世界各地的足协对所有的歧视案件做出强烈的回应！”

“社交媒体平台(Instagram、Twitter、Facebook……)也需要更好地与足球俱乐部合作，因为每天你都会在有色人种的帖子下面看到至少一条种族主义评论。我们说了好几年了，但还是没有行动。”

“女士们，先生们，现在是2019年，我们不是在前进，而是在倒退。我认为作为球员，我们需要团结起来，就这件事发表声明，让这项赛事保持干净、让每个人都享受其中。”

这又是一起卡利亚里球迷牵涉在内的事件，近年来他们被控对包括莫伊塞·基恩、布莱斯·马图伊迪和萨利·蒙塔里在内的多名球员进行种族歧视辱骂。

在英超联赛中，切尔西后卫库尔特·祖玛、曼联球星保罗·博格巴和马库斯·拉什福德自本赛季以来一直受到社交媒体上的种族歧视辱骂。

作为对博格巴受到辱骂的回应，Twitter和Facebook已同意与曼联会面，以及反歧视组织“Kick It Out”，讨论解决问题的方法。