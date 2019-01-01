卢卡库回击内维尔：不要怀疑我的职业精神

内维尔对卢卡库的批评得到了国米前锋的强烈回击。

罗梅鲁·卢卡库对加里·内维尔的指责进行了回击，内维尔称他不专业，体重超标，而他在曼联的两年生涯也以失败告终。

比利时国脚卢卡库在8月初离开老特拉福德加盟国际米兰，此前他在索尔斯克亚执教的球队中被边缘化。

这位前切尔西和埃弗顿前锋在他加盟曼联的第一个赛季就打入了27粒进球，但是他的身体状况令人担忧，上个赛季他的表现水平有所下降。

前曼联队长内维尔对他的离开表示了热烈的欢迎，他在社交媒体上指卢卡库“不专业是会传染的”，卢卡库认为这些批评是不合理的。

“不要质疑我的职业性。”卢卡库告诉BBC：“我为比赛而活。我一直在家。我试着做每件事来提高自己。(内维尔)可以谈论我的健康状况，但他永远不应该谈论我的职业精神，说我不够努力。这是他不能说的。我所有的教练都对我说过同样的话。当我在训练场上的时候，索尔斯克亚说了什么？他说了什么？我总是努力工作，总是尽我最大的努力去提高自己。穆里尼奥和罗伯托·马丁内斯也是如此。现在安东尼奥·孔蒂会这么说。”

卢卡库承认上个赛季对他来说是“糟糕的一年”，但他对主教练索尔斯克亚并无恶意，因为两人都认为是时候分道扬镳了。

“我和奥莱曾试图合作，但有一次我不得不对他说实话。他对我也很诚实。我们达成了一项协议。我想离开。他明白我为什么要离开。这是我将永远感激他的事情。我们进行了一次面对面的谈话。我告诉他我的感受，他能理解。他将永远得到我巨大的尊重和维护。”