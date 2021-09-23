卢卡库呼吁针对歧视展开更多行动 英足总已准备与他会面

比利时国脚希望在消除体育和社会歧视方面做出更多努力，并呼吁召开更多会议

切尔西前锋卢卡库和队友马科斯-阿隆索一起质疑在职业足球比赛中单膝下跪的作用，比利时人指出“虽然每个人都在鼓掌，但赛后你会看到另一种侮辱”。

西班牙后卫阿隆索宣布，他将成为最新一位停止参加赛前单膝下跪仪式的英超球员。

在消除体育界和更广泛的社会中所有形式的歧视方面，人们仍在继续努力，但卢卡库承认，球场上的行动并没有产生预期的影响，那些掌权的人需要做更多的工作。

卢卡库告诉CNN：“我认为我们基本上可以采取更强硬的立场。”

“是的，我们单膝下跪了，虽然每个人都在鼓掌，但是……有时比赛结束后，你会看到另一种侮辱。”

“如果你想停止某件事，你是真的可以做到的。作为球员，我们可以说‘是的，我们可以抵制社交媒体’，但我认为必须是那些公司来与球队、政府或球员自己对话，并找到阻止歧视的方法，因为我真的认为他们可以做到。”

英足总的一位发言人告诉CNN，他们已经安排与卢卡库进行会谈。这位发言人说道：“我们一直欢迎与球员和其他人就这个重要的话题进行对话。”

这位28岁的前锋准备领导一场持续的“战斗”，并正在寻找社交媒体、政治和体育界的主要参与者，坐下来讨论一个更包容的未来的合适计划。

卢卡库补充道：“每一支球队的队长，四个或五个球员，像每个团队的大牌人物，应该会见Instagram、英国政府、英足总和英格兰职业球员协会的CEO，我们应该坐在桌子上，开一个大的会议。”

“讨论如何能够直接进攻，不仅在男子足球比赛中，也包括在女子组曲比赛中。我想我们所有人聚在一起，开一个大型会议，讨论需要解决的问题，以保护球员，也保护球迷和想成为职业球员的年轻人。”

“我必须战斗，因为我不仅仅是为自己而战。我也在为我的儿子，我未来的孩子，我的兄弟，所有其他球员和他们的孩子，为每个人而战。”

“说到底，足球应该是一项有趣的运动……你不能因为歧视而扼杀这项运动。这是不应该发生的。足球是一种快乐，是一种幸福，它不应该成为一个让你因为一些没受过教育的人的观点而感到不安全的地方。”