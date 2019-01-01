卢卡库发视频回击批评：老子不慢

比利时前锋即将加盟尤文图斯，但他在推特上证明了自己是索尔斯克亚球队中速度最快的球员之一。

罗梅鲁·卢卡库并不缺乏速度，他有数据可以证明这一点。

缺乏机动性是曼联前锋在英超期间球迷们黑他的原因之一，但他在推特上证明了对于他的怀疑是错误的。

他发布了一段视频，展示了曼联训练时的速度测试结果，比利时人的速度在测试中名列第二，还有一些其他的惊喜。

迪奥戈·达洛特以每小时36.43公里的最高速度领先，卢卡库以每小时36.25公里的速度紧随其后。

排名前五的球员还包括的钟塔西、拉什福德和以速度著称的新援詹姆斯。

可能会有一些人对排名靠后的顺序感到惊讶。例如，克里斯·斯莫林的最高速度就超过了前锋安东尼·马夏尔，而他的中后卫队友维克托·林德洛夫击败了保罗·博格巴。

卢克·肖是视频中速度最慢的球员，他的31.3公里/小时的速度让他落后于马蒂奇、胡安·马塔和斯科特·麦克托米奈。马塔至少很喜欢这段视频，他在推特上写道:“感谢你终于向全世界证明，我比卢克·肖兄弟还快。”

曼联早在7月10日就开始恢复训练了。主教练索尔斯克亚在季前赛中一直致力于提高曼联的体能，他对球队无法跟上他希望在老特拉福德进行的高强度比赛表示担忧。

卢卡库是在索尔斯克亚手下苦苦挣扎的球员之一，现在意甲的尤文图斯和国际米兰都在争夺他的加盟，卢卡库似乎要离开了。